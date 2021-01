JANKO IZ ZATVORA ORGANIZOVAO LIKVIDACIJU VELJE NEVOLJE? Bukti rat klanova, istraga o pokušaju ubistva Belivuka TAJNA

Istražitelji iz Crne Gore sumnjaju da je pokušaj ubistva Beograđanina Veljka Belivuka (36), zvanog Velja Nevolja, vođe jedne Partizanove navijačke frakcije, u petak na aerodromu u Tivtu navodno organizovao Podgoričanin Janko V., koji se trenutno nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Spužu, a da je direktiva stigla od vrha škaljarskog klana, prenose crnogorski mediji.

Kako navode izvori Vijesti, sumnja se da je Janko V., koji navodno važi za osobu blisku škaljarskom klanu, zajedno sa još jednom osobom formirao kriminalnu grupu u te svrhe, iako se već duže vreme nalazi iza rešetaka.

Trojica uhapšena

- Janko V. se nalazi u Spužu zbog sumnje za šverc droge i ubistva Miloša Šakovića iz 2018, a koji je bio navodno blizak kavačkom klanu. Operativnim saznanjima policija je došla do podataka da je upravo Janko V. iz zatvora organizovao grupu koja je i uhapšena u petak zbog sumnje da su nameravali da likvidiraju Belivuka na aerodromu u Tivtu. Uhapšena su trojica muškaraca. R. S., M. J. i izvesni M. - rekao je izvor Vijesti.

Prema njegovim rečima, na nišanu plaćenih ubica je, pored Belivuka, bio i njegov prijatelj Marko Miljković.

- Njih dvojica su, kako se sumnja, u Crnu Goru došla 17. januara i navodno su bili gosti Radoja Zvicera, koji važi za jednog od vođa kavačkog klana. Čim su Belivuk i Miljković ušli u Crnu Goru, privedeni su u policiju na informativni razgovor kao bezbednosno interesantne osobe. Posle razgovora su pušteni, te su nastavili svoj boravak u toj državi, a sve vreme su navodno imali zaštitu Zvicerovih ljudi - navode crnogorski mediji i dodaju da se sumnja da je pokušaj egzekucije Velje Nevolje trebalo da bude nastavak rata zavađenih kotorskih klanova.

Istraga tajna

- Strasti između kavačkog i škaljarskog klana se ne smiruju. "Škaljarci" su prošle godine pretrpeli gubitke, likvidirane su im vođe, ali i visokopozicionirani članovi. S druge strane, Radoje Zvicer je čudom preživeo atentat u Kijevu u maju 2020 - objašnjava sagovornik.

Inače, istraga o pokušaju ubistva Velje Nevolje proglašena je tajnom, a trojica uhapšenih su saslušana i određen im je pritvor, dok je jedan pripadnik obezbeđenja na tivatskom aerodromu pušten nakon davanja izjave.

- R. S. je izneo odbranu i negirao da je planirao ubistvo, dok se M. J. branio ćutanjem - rekao je izvor Vijesti.

Opasne veze

I Kraljevčanin se sastajao s "kavčanima"?

lazar ilić foto: Kurir

Crnogorska policija je u petak sprečila još jednu likvidaciju, i to osobe bliske škaljarskom klanu. Naime, istražitelji su došli do saznanja, kako prenosi tamošnja štampa, da su Belivuk i Marko Miljković, osim sa Zvicerom, u Crnoj Gori kontaktirali i sa Lazarom Ilićem (24) iz Kraljeva. On je u petak uhapšen u Budvi, a za njim se tragalo zbog sumnje da je u septembru 2020. ubio Aleksandra Šarca, saradnika škaljarskog klana. Kod Ilića je nađen kriptovani telefon sa instaliranom aplikacijom Skaj, pištolj, ali i slika Marka Ljubiše Kana, koji važi za osobu blisku "škaljarcima", ali i Luki Bojoviću.

- Tajne službe su pratile komunikaciju između Zvicera, Belivuka i Miljkovića i tako došle do određenih kontakata koji povezuju i Ilića sa njima. Upravo tako istražitelji su uspeli da spreče i Kanovu likvidaciju - rekao je izvor i dodao da je policija uspela da provali šifrovane poruke iz Ilićevog telefona.