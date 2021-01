DETALJI KRVAVOG OBRAČUNA KOD NIŠA: Jurio je sve niz ulicu, ranio roditelje pred detetom, pa nasrnuo i na komšiju

Dvojica muškaraca i jedna žena ranjeni su u obračunu koji se danas dogodio u niškom selu Popovac, a po rečima svedoka - sve se odigralo pred detetom jedne od žrtvi.

Osumnjičeni S. D., kog je policija privela, ranije se svađao sa svojim komšijom S.I. On i žrtve žive jedni prekoputa drugih.

S.D. u kući živi sam, prešao je prekoputa kod S. I. a kraj dvorišta su bili A.M. i M. M. sa detetom. S.D. ih je napao, a S. I. pokušao da ih zaštiti i on je onda uboden.

- On je jurio sve niz ulicu. Prvo je nasrnuo na suprugu A.M., a potom je njega oborio na zemlju. S.I. je pokušao da ga smiri, rekao mu je da to ne radi, ali ubo je i S.D. dva puta. Krenuo je i na mene, ali sam ga izbegao - rekao je očevidac.

Kako je potvrđeno u niškoj Hitnoj pomoći, žena koju su zbrinuli ima povredu grudnog koša, a obojica muškaraca povrede stomaka.

