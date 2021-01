BAKA MALOG ANDREJA NASTRADALOG U NESREĆI U NIŠU: Neću stati dok ne bude pravde za mog anđela, mog unuka

Ljiljana Kostadinović, baka malog Andreja P. (12) koji je 4. januara sa Nišlijom Dejanom Ilićem nastradao kada je na njih naleteo automobil marke "audi" dok su se kretali trotoarom na Bulevaru Medijana, kaže za Kurir da ne postoji stvar na ovom svetu koja sada nju i porodicu može da uteši.

Ona je i danas bila na protestu "Niš na noge", gde građani zahtevaju izmenu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i strože kažnjavanje prekršilaca u saobraćaju kako bi se stalo na put bahatim vozačima.

- Neću stati s borbom. Mog anđela, mog unuka, ne može ništa da vrati, ali pravde mora biti. Moje dete je bilo pešak, a kada neko vozi tri puta brže od dozvoljenog znači svestan je rizika da može nekoga da povredi. Zato je za mene ovo ubistvo, a ne saobraćajni prekršaj - počinje priču Ljiljana i dodaje:

- Zaista sam neutešna, a moja ćerka, to ne umem da prepričam. Kako je to kada se budiš i ležeš sa istim osećajem nepravde i ogromne žalosti, to ne može da shvati onaj ko nije doživeo. Ne dao bog nikome ovo što mi preživljavamo - priča Ljiljana koja kaže da je ceo radni vek provela sa decom.

Ona kaže njen unuk bio dobro i perspektivno dete koje je najviše od svega volelo kompjutere.

- On je bio dete koje nije dozvoljavao da mu bude dosadno ili da nema šta da radi. Najviše je programirao. Njegovi nastavnici kada nešto nisu znali, njega su pitali. To je dete bilo kao cvet. Zanimali su ga eksperimenti. Onako znatiželjan obožavao je fiziku, hemiju. I takvo dete da izgubi život i to zbog koga, zbog čoveka kome je u ruke dat volan jakog automobila. Prijavljivali su građani pre 4. januara njegovo nasilje na niškim bulevarima. Da je neko reagovao ne bi nam se ovo dogodilo - priča baka Ljiljana.

Podsetimo, automobil koji je vozio N.S. (19) iz Beograda proklizao je na mokrom kolovozu, a zbog prebrze vožnje vozač je izgubio kontrolu i naleteo na pešake na trotoaru. Tada je usmrtio malog Andreja i oca troje dece Dejana Ilića.

vozaču audija nakon saslušanja na kojem se branio ćutanjem određen je pritvor od 30 dana.

Istraga se nastavlja, saslušani su svedoci, u toku je saobraćajno veštačenje, čeka se izveštaj sa vanrednog tehničkog pregleda i sudske medicine kažu u Osnovnom javnom tužilaštvu.

