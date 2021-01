BJELOGRLIĆ PRVI PROČITAO MILENIN PREDLOG ZA SCENARIO SERIJE UČITELJ: Projekat još u radnoj fazi, glumica radi na razvoju priče

Glumica Milena Radulović (25), koja je podnela krivičnu prijavu protiv učitelja glume Miroslava Mike Aleksića (69) za silovanje i seksualno uznemiravanje ima ideju da jednog dana o tome snimi seriju, studentkinja je glumca Dragana Bjelogrlića. Upravo on je prvi pročitao sinopsis za ekranizaciju svega što je mlada glumica doživela u Aleksićevoj školi „Stvar srca“, saznaje Kurir.

Milena je samo jedan od Bjelinih studenata na masteru, koji proslavljeni reditelj predaje na jednom fakultetu u Beogradu. Glumica je nakon završenih studija na Fakultetu dramskih umetnosti odlučila da postdiplomske studije nastavi u drugoj ustanovi i možda u budućnosti i sama producira serije i filmove.

Kako kaže naš izvor, Milenin projekat „Učitelj“ je u radnoj fazi i njegovo snimanje neće brzo početi, ali ta ideja i te kako postoji. Radulovićeva trenutno radi na razvoju svoje priče, a Bjelogrlić kao njen mentor prvi je detaljnije upućen u ceo proces.

foto: Nemanja Nikolić

Veliko hvala

Mlada glumica nije se javila na naše pozive, a Dragan Bjelogrlić nije želeo da komentariše, već je napomenuo da je sve što je imao nedavno rekao u Nedeljniku.

- Devojke, do juče devojčice, žrtve monstruoznog zločina su progovorile. Nisu samo izašle hrabro u javnost sa svojim bolom i dubokim ožiljcima nego su se organizovale i odlučile da zločinca pošalju u zatvor. Divim im se i klanjam dok mi se srce grči zbog njihovog ogromnog bola. Zahvaljujem im do neba što, za razliku od prethodnih generacija, koje ne osuđujem, nisu htele da kroz život koračaju pognute glave, mireći se sa činjenicom da žive u društvu koje je naviklo na nepravdu. Nisu pristale na ćutnju i ravnodušnost koja bi u godinama koje slede polako metastazirala u gubljenje vere u čoveka, pravdu, čast, u smisao postojanja - rekao je Bjelogrlić za Nedeljnik:

- Veliko hvala što su nas, bar na trenutak, probudile iz duboke uspavanosti i ravnodušnosti koju smo prihvatili kao filozofiju života.

Podržava ideju Miloš Avramović foto: Nemanja Nikolić

To što je Milena Radulović rešila da svoje bolno iskustvo pretoči u scenario naišlo je na podršku ljudi iz sveta filma. Producent Miloš Avramović ističe za Kurir da bi Milenina serija bila odličan edukativni projekat.

- Podrška Mileni i devojkama. Ovim projektom bi se podigla svest o tom problemu, podržavam ideju da se serija realizuje, jer šalje jaku podršku svim ženama i kompletnom društvu. Ova serija bi na neki način imala edukativni format, jer bi pokazala svaki segment kroz koji su te mlade devojke prošle - kaže Avramović i nastavlja:

- Upravo tako bi se svim mlađim generacijama širila svest i ukazivalo na ozbiljnost problema. Devojke bi na neki način uspele da prepoznaju nasilnika i kažu mu „ne“.

foto: Stefan Jokić

Bolno iskustvo i trauma

Na pitanje Kurira da li podržava ideju mlađe koleginice o snimanju serije o strahotama iz Mikine škole, glumica Seka Sablić je odgovorila:

- Podrška Mileni, neću više da pričam o manijaku!

Anja Janković, dečiji psiholog, istakla je za Kurir da je Milenin poduhvat da snimi seriju o svom ličnom iskustvu i traumama iz Mikine škole glume koristan i da će sigurno doprineti društvu.

- Ovaj projekat sigurno ima svoju ideju i cilj, a to je pre svega edukativni, da drugi ljudi širom sveta uče iz njenog slučaja i bolnog iskustva, za koje verujem da je preživela. Verujem da joj je to primarni motiv. Prvi veliki korak za nju samu bilo je to što je tako hrabro izašla u javnost sa tim svojim traumama. Tada je počela da se oslobađa bola i da doživljava katarzu - rekla je psiholog.

Inače, u svetu već postoje serije bazirane na istinitim događajima, u kojima je tema seksualno zlostavljanje od strane poznatih i uglednih ljudi. Jedna od njih je i „The Loudest Voice“, koja je snimljena u Americi, posle optužbi više žena protiv Rodžera Ejlsa, nekadašnjeg predsednika i izvršnog direktora Foks njuza.

IVICA DAČIĆ Obaveza je da svakoj žrtvi pružimo zaštitu foto: Damir Dervišagić Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić rekao je juče na konferenciji Ženske parlamentarne mreže o stanju rodne ravnopravnosti u Srbiji da želi da iskaže ogromno poštovanje za hrabrost mladih glumica da se usprotive nasilju. - Bez obzira na to kakva će biti odluka našeg pravosuđa, sama odluka mladih glumica da govore o nasilju i da potraže zaštitu od nasilnika vredna je našeg najvećeg poštovanja. Njihova borba je ogromno ohrabrenje svim drugim žrtvama da urade isto i da stanu na put nasilnicima, a nama je obaveza da svakoj od njih pružimo zaštitu i utočište - rekao je Dačić i dodao da je naše društvo i dalje zatvoreno i puno predrasuda:

MILENINA MAJKA Ljubav svim Milenama naših prostora i šire foto: Instagram Aleksandra Radulović, majka glumice Milene Radulović, zahvalila je juče na Instagramu svima na bezuslovnoj podršci. - Do pre nedelju dana očekivali smo sve osim ovakvu podršku. Hvala svima, i hvala što ste prepoznali da je ovo mnogo više od jednog slučaja i Milenine lične borbe. Ljubav i podrška svim Milenama ovih naših prostora i šire! - napisala je Milenina majka uz fotografije svoje ćerke.

BILJANA MAŠIĆ Ne želim da dajem izjave foto: Printscreen KURIR TV U javnosti se pojavila informacija da je Biljana Mašić, supruga osumnjičenog Aleksića, takođe bila njegova učenica. Inače, Biljana je profesorka na FDU, a jedna od Aleksićevih žrtava je bila i njena učenica. Gostujući na TV Prva, advokat Jugoslav Tintor je na pitanje voditelja: „Da li bi i Biljana Mašić mogla da bude predmet istrage?“, odgovorio da iz iskaza žrtava nije stekao utisak da je bila saučesnik, te da one nju vide u pozitivnom svetlu. Pozvali smo juče Biljanu Mašić, koja je još jednom ponovila da ne želi da daje izjave za medije.

SNAŽNA PORUKA Iva: Stojim na žrtvama miliona žena pre mene foto: Mondo/Stefan Stojanović Glumica Iva Ilinčić, jedna od šest devojaka koje su podnele krivičnu prijavu protiv Miroslava Mike Aleksića, oglasila se juče na Instagramu i poslala snažnu poruku. Ona je objavila citat kojim je uputila podršku ženama, te na taj način poručila koliko je važna ženska solidarnost. - Stojim na žrtvama miliona žena pre mene, razmišljajući šta mogu da uradim da ova planina bude viša. Da žene posle mene vide dalje - piše u njenoj objavi. Reči podrške stigle su u brojnim komentarima, a mnoge žene su zahvalile Ivi na širenju svesti.

TUŽILAŠTVO Nemamo informaciju da je neko odustao od svedočenja Iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje vodi istragu protiv Miroslava Aleksića, juče su za Tanjug saopštili da „zasad nemaju informaciju da je neko odustao od svedočenja“. Naime, pojedini mediji preneli su informaciju da je jedna od šest devojaka koje su prijavile Aleksića za seksualno zlostavljanje odustala od krivičnog gonjenja kad je shvatila da u postupku neće biti svedok, već oštećena.

ZASTUPNIK OŠTEĆENIH Sve bi bilo jasno kad bih mogao da objavim iskaze žrtava foto: Ana Paunković Jugoslav Tintor, zastupnik četiri oštećene glumice, rekao je da bi svima sve bilo jasno o ovom slučaju kad bi mogao da objavi iskaze žrtava. - Pominje se da je prošao dug vremenski period, samo u slučaju Milene prošle su četiri godine, ali imamo i žrtvu koja je zlostavljana pre godinu dana i jednu maloletnu od pre samo dva meseca - rekao je Tintor gostujući na TV Prva i dodao: - To je niz krivičnih dela koja su se dešavala. Iskazi žrtava su trajali i po pet sati, raspravlja se sve u detalje, slaže se jedan dokazni mozaik. Ti dokazi se proveravaju, saslušavaju se svedoci, oni mogu da potkrepe njihove iskaze, a tu su i veštaci.

PSIHOLOG Važno je da se snimi foto: Zorana Jevtić Socijalni psiholog Vesna Tomić, gostujući na Kurir televiziji, rekla je da je snimanje bilo kakvog formata o zlostavljanju i silovanju bitno za društvo. - Snimanje serije nije samo terapija za žrtve već je važna i za društvo. Na ovaj način bi se ukazalo na važnost i ozbiljnost problema. Teško je prepoznati seksualnog predatora i zato je dobro da se ovo snimi - rekla je ona.

Kurir.rs/ Ekipa Kurira Foto: Nemanja Nikolić

