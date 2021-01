MISTEROZNA SMRT SRPKINJE U HRVATSKOJ: Raskomadano telo pronađeno posle godinu dana, porodica traži istinu

Delovi tela Darinke Ležaić (85) iz sela Đevrske nadomak Knina u Republici Hrvatskoj, koja je nestala 30. decembra 2019. nađeni su posle godinu dana nadomak kuće, na terenu koji je bio detaljno pretražen! Prepolovljeni trup i glava nađeni su na tri različite lokacije!

Tri ćerke, muž i članovi familije i danas tragaju za istinom jer istraga još nije utvrdila šta se dogodilo.

"Darinki su dan uoči misterioznog nestanka pobegle ovce sa obližnje livade, pa je ranom zorom krenula u potragu. Ubrzo joj se pridružio i moj otac Petar, ne znajući na koju je stranu ona krenula. Kada se vratio kući nje nije bilo. Posle nekoliko sati on i članovi porodice su krenuli u potragu za njom. Pozvani su policija i Gorska služba spašavanja (GSS), koji su je narednih sedam dana neumorno tražili. Bili su tamo i dresirani psi, dronovi, termovizijske kamere, pa čak i helikopter. Pregledan je svaki ćošak u krugu od nekoliko kilometara, ali nje nije bilo. Posle sedam dana se smanjio broj ljudi koji je tragao za njom, ali porodica nije odustala. Obzirom na njeno zdravstveno stanje i pokretljivost, znali smo da nije mogla daleko da odmakne i da je verovatno posredi nešto drugo. Kako je vreme odmicalo, znali smo da je više nećemo videti živu", priča ćerka Biljana, dok jedva suzdržava suze.

Posle gotovo godinu dana, delovi tela su nađeni na Aranđelovdan, 21. novembra 2020. godine, na manje od dva kilometra od kuće.

- Lovočuvar koji je našao gornji deo tela, rekao nam je da je tom rutom prolazio minimum jednom nedeljno i da telo ranije nije bilo tamo. Inspektori su otišli na mesto gde je zatečeno telo, uzeli ostatke i otišli. Jasno je da nije bila napolju jer je odeća bila netaknuta! Nije izbledela, niti je pocepana, što je vrlo čudno za krševiti predeo u kom je nađena, vremenske uslove i divlje životinje. Majka nije bila dementna i nije mogla da se izgubi. Pitamo se da li je bila sakrivena i šta se zaista dogodilo? Policija nije ispitala teren, niti se zapitala gde je ostatak tela! Da li ključnu ulogu u istrazi igraju nečije godine ili nacionalnost? Da li od toga zavisi kako će se policija postaviti? - ogorčeno pita Biljana i dodaje da je policija dva dana kasnije zvala njenog oca da identifikuje Darin

Uputio se u Knin da prepozna stvari u kojima je nađena. Bio je u šoku, jer je umesto žene sa kojom je živeo 60 godina video delove tela. Smogao je snage da traži da je ćerke prepoznaju. Sa sestrama Snježanom i Gordanom sutradan sam se uputila u Knin i te slike će mi zauvek ostati pred očima. Rečeno nam je ukoliko prepoznajemo odeću, da možemo da preuzmemo ostatke tela i da je sahranimo. Međutim, nas tri se nismo složile... Nismo želele ništa da preuzimamo dok telo ne bude kompletno i dok se ne uradi DNK analiza. Na kraju su nam dali tačnu lokaciju gde je telo nađeno i rekli nam da je tražimo dalje ako želimo! - prepričava Biljana i dodaje da ih bezobzirnost i neprofesionalizam policije nije sprečila da nastave potragu.

"Na samo pet metara od mesta gde je nađen gornji deo tela, pronađen je i donji! To govori da se inspektori nisu ni okrenuli da pogledaju da li je možda ostatak tu. Narednog dana nam je pomogla Gorska služba da tražimo lobanju i neizmerno smo im zahvalni. Nedaleko od mesta gde je bilo telo nađena je i glava. Posle toga su nam rekli da se rezultati analiza čekaju do mesec dana, ali mi do danas ne znamo gde se telo nalazi, ko radi na tom slučaju i zašto sve toliko traje?! Mnoštvo je pitanja na koje nemamo odgovor, ali se nećemo zaustaviti da je pustimo tek tako, bez objašnjenja. Toliko joj dugujemo!", kaže Biljana i poručuje da neće odustati dok ne sazna istinu.

Biljana kaže da su se u decembru 2020. obratili i Srpskom narodnom vijeću u Hrvatskoj u nadi da će se makar oni kao zaštitnici srpske nacionalne manjine zauzeti da im pomognu.

"Dobili smo poruke saučešća i žaljenja zbog naše boli, ali je konkretna pomoć izostala. Obećali su nam da će zvati nekoga da ustanove dokle se stiglo sa analizama, ali ni danas nikakvu povratnu informaciju nemamo. Pitamo se kakva je to država u kojoj se posmrtni ostaci ostave na kiši, dok se porodici prepusti posao policije, da radi uviđaj i traži odgovore? Da li bi se isto postupalo i da je u pitanju neko mlađi i neko ko nije srpske nacionalnosti?", pita se ožalošćena ćerka.

Kurir.rs/Alo

Kurir