NEMAČKA POLICIJA NUDI 10.000 EVRA ZA INFORMACIJE O JEZIVOM ZLOČINU: Srpkinja Mira prošle godine pretučena na smrt, TRAŽI SE UBICA

Nemačka policija raspisala je nagradu u visini od 10.000 evra za informacije koje bi mogle da doprinesu rasvetljavanju zločina ili dovedu do ubice Srpskinje, Mire Kostov (66), čije je telo sa jezivim povredama pronađeno minule godine u njenoj kući u Minhenu.

- Nagrada će biti odobrena i dodeljena, bez prava da se ista dobije sudskim putem - navode iz nemačke policije (Bavarska pokrajinska kriminalistička služba).

Takođe, istražni organi izdali su i "poziv svedocima", tačnije osobama koje su Miru Kostov videle ili sa njom pričale u vremenskom periodu između 24.12.2020 i 27.12.2020. godine. Svi oni koji mogu dati neke podatke, o delu ili počiniocima, mole se da se jave nadležnom odseku minhenske policije.

foto: screenshot facebook

Podsetimo, kako se već pisalo, 27. decembra prošle godine, stanarka kuće u Obermencingu pronašla je telo svoje gazdarice, tačnije Mire. Dalja kriminalistička istraga dovela je do saznanja, da je ova 66-godišnja žena postala žrtva ubistva. Ona je odmah pozvala policiju i hitnu pomoć koji su nažalost samo samo mogli da konstatuju smrt nesrećne žene. Forenzičari i obducenti su utvrdili da se zločin dogodio između 25. i 27. decembra, a da je presudan bio udarac u glavu.

Mira Kostov je inače Nemica, poreklom iz Srbije, koja je u svojoj kući živela sama, ali je nekoliko soba iznajmljivala i to pretežno osobama iz svoje domovine.

Zbog intenzivnije istrage, oformljen je specijalni istražni tim nemačke policije pod nazivom "SOKO Mira". U ovoj posebnoj komisiji sarađuje 30 službenika iz različitih stručnih kriminalističkih timova minhenske policije.

Oni su do sada detaljno proverili i obradili oko 15 dobijenih informacija, koje su do sada u policiju dospele na osnovu izjava svedoka. Iz istih do sada nisu pronađeni konkretni tragovi.

(Kurir.rs/M.V.)

Kurir