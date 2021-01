BAČEN MOLOTOVLJEV KOKTEL U DVORIŠTE MUŠKARCA IZ POPOVCA KOJI JE IZBO TROJE KOMŠIJA: Za sada nepoznato ko i zbog čega je to uradio

U dvorište kuće S. D. (50) iz sela Popovac kod Niša, koji je nožem pre dva dana izbo troje komšija, a pokušao da povredi i četvorogodišnje dete, danas je bačen Molotovljev koktel.

Policija je potvrdila događaj, međutim, koji su razlozi i ko je bacio koktel, zasad je nepoznanica.

Podsetimo, S. D. je 24. januara posvađao se sa svojim komšijom S. I., a nakon toga nasrnuo na njega i njegovu porodicu.

- On je jurio sve niz ulicu. Prvo je nasrnuo na suprugu A.M., a potom je njega oborio na zemlju. S.I. je pokušao da ga smiri, rekao mu je da to ne radi, ali ubo je i S.D. dva puta. Krenuo je i na mene, ali sam ga izbegao - rekao je ranije očevidac.

(Kurir.rs/ Novosti)

Kurir