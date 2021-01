KADA SU SAZNALI DA JE MILENIN SCENARIO ISTINIT PROFESORI SE SLEDILI! Jezivo je kad shvatite da je to njena životna priča!

Kako je Kurir već pisao, Milena je sinopsis za ekranizaciju svega što joj se dogodilo predala svom mentoru Bjelogrliću. Upravo je Bjela prvi pročitao scenario, ali on nije jedini. Naš sagovornik, koji je želeo da ostane anoniman, kaže da je još nekoliko Mileninih profesora videlo njen rukopis, koji planira da pretoči u seriju "Učitelj".

- Oni koji su zbog prirode posla imali uvid u scenario najpre su bili oduševljeni time kako je on napisan, detaljno i koncizno, tako dobro da kad ga čitate, imate odmah sliku pred sobom kako bi to moglo da izgleda. Naravno, svi smo mislili da je u pitanju fikcija. Ali posle saznanja da se sve to dešavalo Mileni i drugim devojkama u Mikinoj školi, osećaj je potpuno drugačiji. Sledio sam se, imam gorak ukus u ustima - kaže naš izvor i dodaje:

Pokrenule i region Napastvovanje prijavilo 26 studentkinja iz Zagreba Docent Akademije dramskih umetnosti u Zagrebu Jasna Žmak izjavila je juče da je dobila 26 prijava studentkinja za seksualno nasilje na toj visokoškolskoj ustanovi. Pošto se tema seksualnog zlostvljanja iz Srbije prelila na sve zemlje regiona, Žmakova kaže da je odlučila da otvori internet kanal na kojem je pozvala sve da prijave takve slučajeve. - Danas imamo 26 prijava. Kontaktirali smo sa tužilaštvom - rekla je Žmakova u emisiji "U mreži prvog" Hrvatskog radija i dodala da će sprovesti i interne disciplinske postupke za one optužene profesore koji i dalje rade na tom fakultetu.

- U scenariju je opisan način manipulacije kojim se koristio Aleksić, njegova okrutnost prema đacima, strahopoštovanje i bezuslovno poverenje u Mikinu dobronamernost, kao i same scene silovanja devojaka, potom njihova zbunjenost i osećaj sramote, osećaj krivice koji se meša sa uznemirenošću. Jednom rečju, jezivo je kad saznate da je sve to istinito.

Vanja Bulić: Rekla je da je to njena životna priča Novinar Vanja Bulić je gostujući u jutarnjem programu na TV Prva potvrdio da je Milena Radulović napisala scenario za seriju i predala ga Draganu Bjelogrliću. Kako je objasnio, njegov sin Dušan radi s Bjelogrlićem, a oni sarađuju s Milenom i scenario je kod njih. - On je čitao scenario, nije znao o čemu se radi do pre petnaest dana. Ona mu je jednog dana rekla: "Ja ću izaći u javnost, to je moja životna priča, istinita." Mislio je da je izmišljeno - rekao je Bulić u emisiji.

Podsetimo, Milena Radulović i njena koleginica Iva Ilinčić, kao i još četiri devojke, prijavile su policiji svog učitelja glume za seksualno zlostavljanje. Aleksić je uhapšen 17. januara i određen mu je jednomesečni pritvor.

- Na saslušanju kod tužioca osumnjičeni je negirao krivicu. Rekao je da ne zna zašto su ga glumice prijavile - kaže izvor i podseća da su u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koje vodi istragu, već saslušane Radulovićeva, Ilinčićeva i još jedna oštećena, a da se krajem ove nedelje planira i saslušanje još tri oštećene.

Dobro za čitavo društvo

Psiholozi su za Kurir već objasnili da to što je Milena Radulović svoju traumu pretočila u scenario nije ništa neobično. - Snimanje bilo kakvog formata o silovanju i zlostavljanju je korisno za društvo. To nije samo terapija za žrtvu već je važno i za sve ostale. Na ovaj način bi se ukazalo na ozbiljnost problema, jer je teško prepoznati predatora. Zato je dobro da se ovo snimi - rekla je za Kurir televiziju Vesna Tomić, socijalni psiholog.

Katanac Škola neće raditi do daljeg Nakon hapšenja Miroslava Aleksića, vlasnika škole glume "Stvar srca", kod koga su naši brojni proslavljeni glumci pohađali časove, ta škola više neće raditi. Biljana Mašić, Aleksićeva supruga, saopštila je roditeljima dece koja su u trenutku hapšenja išla u tu školu da ona neće raditi do daljeg. Inače, časovi u Mikinoj školi odvijali su se dva puta nedeljno u tri grupe, a u svakoj grupi je bilo po 20 dece.

