SUMNJA SE DA JE OŠTETIO MARKET U BORU ZA VIŠE OD MILIONA DINARA: Uhapšen muškarac iz Zaječara zbog krivičnog dela pronevere

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije su, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapsili N.R. (32) iz Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti.

Kako se sumnja, on je, u periodu od novembra do decembra 2019. godine, u to vreme kao odgovorno lice jednog marketa u Boru, u tri navrata protivpravno prisvojio novac koji je zaduživao od kasira na kraju smene, u ukupnom iznosu od 1.313.000 dinara. Za ovaj iznos je, kako se sumnja, oštetio market.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.

(Kurir.rs/ Tanjug)

