SASLUŠANI OSUMNJIČENI ZA UBISTVO DŽIMIJA U STARČEVU: 4 u pritvoru, još 2 u bekstvu, policija traga za njima

Više javno tužilaštvo u Pančevu donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv V.J. (1989) iz Starčeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u podstrekavanju, protiv I.S. (1985), D.К. (1977) i A.P. (1978) svi iz Starčeva i još dva lica koja se nalaze u bekstvu zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo dogovor za izvršenje krivičnog dela u saizvršilaštvu a protiv I.S. i zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Naime, oni su osumnjičeni da su se 26. i 27. januara 2021. godine u Starčevu dogovorili da ubiju Timotija Stojanovića zvanog Džimi (23) u Starčevu.

foto: Zorana Jevtić

V. J. se sumnjiči da je podstrekao drugog na izvršenje krivičnog dela ubistvo.

- Takođe, osumnjičenom I.S. se stavlja na teret da je dana 28.01.2021. godine u svojoj kući Starčevu držao radi dalje prodaje oko 204 grama opojne droge marihuane koja se nalazila u ukupno 4 paketa, koja je droga pronađena prilikom pretresa stana od strane policije. Nakon saslušanja osumnjičenih V.J. i I.S. u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu koji su po nalogu tužilaštva zajedno sa osumnjičenima D.К. i A.P. prethodno zadržani u trajanju do 48 časova, stavljen je predlog sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Pančevu da se istima odredi pritvor zbog okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi ometali postupak uticanjem na saučesnike i svedoke koje treba saslušati tokom istrage, a u odnosu na V.J. i zbog opasnosti da će ponoviti krivično delo - saopštilo je VJT u Pančevu.

Njemu se stavlja na teret krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko 10 godina.

Podsetimo, Džimi je ubijen u noći između srede i četvrtka u pucnjavi u Starčevu. Mladić je s ranama od vatrenog oružja ostavljen ispred ulaza u pančevačku bolnicu, gde je preminuo posle neuspešne reanimacije.

(Kurir.rs)

Kurir