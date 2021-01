MIKA I POREZNIKE PRAVIO BUDALAMA: Naplaćivao čas 60 evra, a za celu godinu PLATIO POREZ 6.000 DINARA!

Škola glume „Stvar srca“ Miroslava Mike Antića (68), koji je uhapšen zbog sumnje da je silovao i seksualno zlostavljao učenice, godinama je poslovala nelegalno, a država je oštećena za milionski iznos! Prema podacima Agencije za privredne registre (APR), Aleksić je prijavljivao simbolične prihode. Iako je njegova škola imala 80 đaka koji su plaćali 60 evra mesečno, on je za 2019. godinu prijavio bruto dobitak pre oporezivanja od 37.000 dinara, a državi je platio porez od samo 6.000 dinara za celu godinu!

Aleksić je svoju firmu registrovao kao produkcijsku kuću, a ne kao obrazovnu ustanovu, pa samim tim proizilazi činjenica da on nije ni imao pravo da se bavi edukacijom dece. Ipak, on je to godinama nesmetano radio. Takođe, mogli smo da vidimo i da je te usluge papreno naplaćivao.

U prvi mah pojedini mediji su izvestili kako je Aleksić uzimao 60 evra za jedan čas, što nije istina.

- On je toliko novca uzimao od jednog učenika za ceo mesec, a individualne časove naplaćivao je 100 evra. To znači da je Miroslav mesečno prihodovao minimalno 4.800 evra, odnosno godišnje preko 57.000, s obzirom na to da je imao 80 đaka, raspoređenih u tri grupe. Međutim, pare je, po svoj prilici, uzimao na ruke, bez uvođenja u knjige i, samim tim, njegovo poslovanje je bilo na crno. To pokazuju i podaci Agencije za privredne registre - kaže sagovornik Kurira upućen u ovaj slučaj:

- Mika Aleksić je za 2019. godinu naveo bruto dobitak pre oporezivanja od 37.000 dinara. Dakle, državi je platio porez od samo 6.000 dinara za celu godinu, a njegova neto zarada navodno je iznosila svega 31.000 dinara! Te brojke bile su još manje u 2018. Kao bruto zaradu, Miroslav je prijavio 25.000, a nakon što je platio porez od 4.000 dinara, njemu je ostalo tek 21.000. Bitno je napomenuti i to da je produkcijska kuća „Stvar srca“ osnovana u julu 2004. i da je poslednjih pet godina poslovala na ovaj način, zaobilazeći plaćanje poreza državi, o čemu postoje podaci na sajtu APR. Takođe, na Aleksićevo ime se vodi polovina firme, dok je njegova supruga Biljana Mašić, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti, navedena kao ravnopravni suvlasnik. Prostom matematikom dolazimo do zaključka da je Miroslav svake godine utajio porez državi od približno milion dinara.

foto: Printscreen/RTS

Glumica Đurđina Radić pričala je o ceni školarine.

- Kod Mike sam išla sedam godina. Često sam eskivirala. Realno, veoma je upitno koliko je kvalitetno utrošeno vreme da posle škole plaćaš 60 evra, da ti neko govori da si glup, debil, debeo i lenj i pritom da urla ko iz mozga dok ti sve to govori - napisala je ona na Fejsbuku.

Tužilaštvo Nastavak istrage U Višem tužilaštvu u Beogradu vodi se istraga protiv reditelja i učitelja glume Miroslava Mike Aleksića zbog sumnje da je izvršio osam silovanja i sedam nedozvoljenih polnih radnji nad šest učenica njegove škole, među kojima je i poznata glumica Milena Radulović, koja je svojom ispovešću šokirala Srbiju. Aleksić je uhapšen je 17. januara i od tada je u pritvoru. Na saslušanju je negirao izvršenje krivičnog dela. Kako je Kurir pisao, očekuje se da će policija tužilaštvu dostaviti nove krivične prijave koje su posle privođenja vlasnika škole glume podnele njegove bivše učenice.

Ivan Ercegovčević

Kurir