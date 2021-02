BIZARAN SLUČAJ DESIO SE U GRDELICI! Čovek kidnapovao, PA NAPASTVOVAO BAKU (80)

Osamdesetogodišnja M.P. iz Grdelice prijavila je leskovačkoj policiji neobičaj pokušaj otmice i napastvovanja od strane, za sada nepoznatog lica, potvrđeno je Kuriru, a ceo slučaj trenutno ispituje javni tužilac.

Baka se seća da je “kidnaper” bio star između 50 I 60 godina, srednjeg rasta, crnog tena I duguljastog lica, a na nogama je nosio sobne papuče.

Ova bizarna drama, kako stoji u policijskoj zabelešci, dogodila se 31. januara u ranim jutarnjim satima kada je nepoznati muškarac stao automobilom i ponudio joj da je poveze do Leskovca.

“Pošla sam kod sina u posetu u bolnici u Leskovcu. Ispred prodavnice u Dedinoj Bari (prom. nov - selo nadomak Grdelice) put mi je preprečio vozač automobila braon boje, i iako nisam htela, nekako me je ubedio da me preveze do Grdelice. Kada sam ušla u vozilo on nije hteo da se zaustavi u Grdelici već je krenuo ka Vlasotincu, tražila sam da stane, ali on je zaključao vrata i nije se zaustavljao”, navodi ova žena u podnetoj službenoj zabelešci.

“Kidnaper” se zaustavio negde u blizini sela Dadince jer je lokalni put posle nevremena preprečilo neko stablo, pa nije mogao dalje kolima.

“Udarala sam u automobile i rukama i nogama, tražila da me pusti, ali on to nije hteo. Onda mi je ponudio 3.000 dinara da se smirim. Kada sam ga odbila i rekla da imam novac, on mi je tražiod a mu dam svoj. Zatim me je rukom uhvatio za nogu iznad kolena, stisnuo me je, a ja sam nastavila da udaram u vrata vozila, usled čega je spalo staklo. Ja sam to iskoristila da bacim svoje stvari kroz otvoreni prozor, a on je tek tada otključao auto i kazao da mogu da idem”, navodi dalje ova starica.

Nesrećna starica se pešice vratila do Grdelice koja je od tog Dadinca udaljena desdetak kilometara i svom bratancu ispričala sve što se desilo, nakon čega je sve prijavila policiji.

U PU Leskovac nam je rečeno da je ceo slučaj predat javnom tužiocu na dalje ispitivanje.

(Kurir.rs)

Kurir