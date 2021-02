SAD MU PRETI I DO 5 GODINA ZATVORA: Mađarska policija uhapsila državljanina Srbije (60) kod Vesprema

Mađarska policija privela je srpskog državljanina (60) koji je u automobilu prevozio pet ilegalnih migranata.

Policijska patrola zaustavila je "reno" srpskih registarskih oznaka na putu broj 8 kod Vesprema koji vodi prema Austriji.

U vozilu se, osim vozača iz Srbije, nalazilo pet migranata poreklom iz Sirije koji nisu imali nikakva dokumenta za validan boravak u Mađarskoj.

Ilegalci su u skladu sa mađarskim propisima vraćeni do mađarsko-srpske granice, a protiv vozača je pokrenut krivični postupak zbog krijumčarenja ljudi.

Za to krivično delo zaprećena je kazna od jedne do pet godina zatvora - uz otežavajuće okolnosti i do 15 godina. Za organizatore krijumčarenja ljudi u Mađarskoj je predviđena zatvorska kazna od 10 do 20 godina.

(Kurir.rs/RTS)

