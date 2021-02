MAJKA IZBODENOG MLADIĆA (20) IZ NIŠA U ŠOKU: Dugo se poznaju, ona je fino dete, ne mogu da poverujem

Majka P. B. koga je sinoć nožem ibola M.P. (17) kaže da nije mogla da zamisli da će se tako nešto desiti i da je u šoku.

- Više od godinu dana moj sin se zabavlja sa tom devojčicom. Dolazila je kod nas, igrala se sa mojom mlađom decom. Fino je dete, ide u Ekonomsku školu. Oni se jesu svađali, te raskinu, te se pomire, što je za današnje mlade parove normalno, oni teško uspostave neki balans, ali da dođe do ovoga, to nisam mogla da zamislim. Policija me je u 4 sata jutros probudila da mi javi, još sam u šoku - priča M.G. majka P. B. kog je sinoć malo pre ponoći izbola maloletna devojka sa kojom se zabavljao.

Kako se nezvanično saznaje, svemu je prethodila svađa nakon čega je sedamnaestogodišnjakinja nožem ubola P.B. koji je hitno prebačen u KC Niš gde se oporavlja od ubodnih rana.

- Šta još mogu da kažem, dobra deca, dugo se poznaju. Njoj mama nije u zemlji trenutno, sa tatom živi. Očekujem da se i on javi da vidim o čemu se radi, da li oni možda znaju nešto više - rekla je njegova mama.

