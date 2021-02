MAJKA MLADIĆA (20) KOG JE IZBOLA DEVOJKA (17) ZA KURIR: Ona je divno i brižljivo dete, ALI NE ZNAM ZAŠTO MU JE TO URADILA

M.P.(17) uhapšena je noćas zato što je nožem ubola svog momka Petra B. (20) koji posle intervencije lekara nije životno ugrožen. ona će se teretiti za pokušaj ubistva jer je sinoć, nešto posle 23 sata, nakon verbalne svađe ubola svog momka dva puta u stomak.

Komšije u Kolubarskoj ulici u Nišu tvrde da je Petar divan mladić, da s njim nikada nije bilo nekih problema.

Majka mladića, Marija G. kaže da su se zabavljali godinu dana i da je baš sve bilo u redu. Za maloletkinju koja je nanela ubode sinu, ima sve reči hvale.

- Najbitnije da mi je sin dobro, a ja zaista ne mogu ni da pretpostavim razlog zbog kog je to učinila. Ona je divno dete, učenica srednje škole, brižljiva je, samostalna, sama se brine o sebi, tu je baka da joj pomogne...Oni imaju lepo zabavljanje. Meni kad su javili noćas oko 4,00 ujutru šta se dogodilo, nisam mogla da verujem da se to tako zbilo. Jeste da sve ide po službenoj dužnosti, ali da mene neko pita, ja bih nju pustila. To je mlado dete, 17 godina, kako će na nju da utiče zatvor, stvarno mi je žao. Sve to pripisujem ovom vremenu, društvu koje natera dobru osobu na tako nešto. Na poslu sam okružena mladima i kod jednog broja dece se vidi to jako nezadovoljstvo. Bitno da su svi dobro - priča ova realna majka.

Nešto slično tvrde i komšije maloletkinje u Ulici Majakovskog, a koja je uhapšena.

- Ovo se prvi put iz stana devojčice čulo tako nešto. Mi smo čuli svađu, raspravu, a onda je neko od komšija povikao "Zovite Hitnu pomoć" i tek smo onda videli šta se događa. taj par često viđamo. Nikada nisu pravili probleme - kažu komšinice maloletkinje ispred njene zgrade gde su se dogodile nemile scene.

Lekarima hirurgije nije bilo lako noćas da spasu od iskrvavljenja Petra.

- Pacijent je noćas primljen u UC KC Niš, sa povredama trbuha, nanetim oštrim predmetom. Hitno je urađena kompletna dijagnostika, nakon koje je pacijent hitno operisan. Mladić je posle zahvata, smešten u intenzivnu negu Klinike za anesteziju, priključen je na aparat za mehaničku ventilaciju, ali je trenutno vitalno stabilan i nije neposredno životno ugrožen - kažu u KC Niš.

Devojka je uhapšena i čeka saslušanje u Palati pravde u Nišu.

