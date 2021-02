IZAŠAO JE IZ PODZEMLJA SA PRIČAMA OD KOJIH STAJE DAH: Žabac o sukobu Čumeta i Zemunskog klana KO JE HTEO PUTEVE A KO OTMICE

On je čovek sa beogradskog asfalta. Jedan je od poslednjih preživelih aktera mračnih devedesetih godina prošlog veka. Poznavao je gotovo sve ljude čija su se imena u to vreme povezivala sa podzemljem.

Kontroverzni biznismen Nebojša Tubić Žabac i sam je bio meta atentata koji je još uvek pod velom misterije.

O svojoj burnoj biografiji koju čine veze sa ličnostima iz kriminalnog miljea, kao i romanse sa poznatim damama, pričao je u emisiji Seciranje Kurir televizije.

On je između ostalog govorio i o tome kako je ojačao Zemunski klan i zašto je došlo do njihovog sukoba sa Ljubišom Buhom Čumetom.

- Čume je za sve njih bio bog. On je preko sina Jovice Stanišića upao u te bezbednosne krugove. Bio je namazan i video je gde leži novac, u gradnji puteva. Bio je dobar sa Dragoljubom Markovićem, vlasnikom Krmivoprodukta, i koji je bio kum Zorana Đinđića. Tako je Čume ušao u taj krug i počeo da gradi puteve, ali se spanđao sa Dušanom Spasojevićem i Miletom Lukovićem. On je i napravio Spasojevića i Lukovića.

Prema njegovim rečima, Spasojević je u početku bio Čumetov potrčko.

- Kad sam ja otvorio diskoteku, došla je cela ekipa kod mene, dolaze Bašanovć sa Šljukom, dolazi Čume sa "divljim" Ferarijima, a Spasojević dođe sa "golfom 1". Čume mu kaže: "Ajde idi po gorivo". On ode sa kanisterom. I šta se dešava? Da su Čumeta slušali oni bi opstali, sad bi gradili puteve. Ali kod njih je ubačen Legija, a Legija voli laku lovu. U to vreme kazna za otmice je bila mala, Čume im je govorio da treba da rade auto- putove, a Spasojević to nije prihvatio, jer bi mnogo sporo zarađivali novac. On je želeo kidnapovanje, ispričao je Žabac.

