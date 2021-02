KURIR NA LICU MESTA, POLICIJA 5. DAN U RITOPEKU: Nastavljaju češljanje vikendice koju je koristila ekipe Velje Nevolje (VIDEO)

Policijske snage peti dan za redom nalaze se ispred i oko vikendice u beogradskom naselju Ritopek, za koju se sumnja da ju je ekipa Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, koristila za izvršavanje zločina.

Pripadnici Žandarmerije sa dugim cevima nalaze se na nekoliko metara od same vikendice, kako bi zaustavili svaki prolaz do same kuće i dvorišta.

Podsetimo, upravo na ovom mestu, kako se sumnja, mučeni su i brutalno ubijeni navijač Partizana Goran Veličković Goksi, pripadnik bande Pink Panteri Milan Ljepoja, i Zdravko Radojević, navijač Crvene zvezde, za čije se likvidacije sumnjiči organizovana kriminalna grupa sa uhapšenim Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem na čelu.

