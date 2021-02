ARKAN JE TRAŽIO SKOLETU DA MU POZAJMI 80.000 NEMAČKIH MARAKA Željko je osnovao Srpsku dobrovoljačku gardu, CEO GRAD JE ZA OVO ZNAO

U Borskoj ulici na na Kanarevom brdu je 29. januara u sačekuši ubijen Zoran S. (22), sin Zorana Uskokovića Skoleta, za kog se svojevremeno u Srbiji govorilo da je navodno naručilac Arkanovog ubistva.

U žižu javnosti, osim mladog Uskokovića koji je brutalno ubijen, upao je i njegov otac, Zoran Uskoković Skole, koji je važio za krimi gospodara Rakovice.

O njemu je ispričano već mnogo priča, ali se na stranici "Legende devedestih" sada pojavila jedna priča koju je retko ko čuo.

Možete je pročitati u nastavku:

- Arkan je jednom prilikom tražio od Skoleta da mu pozajmi 80 hiljada nemačkih maraka. Novac mu je, navodno bio potreban za obaveze prema pripadnicima Srpske dobrovoljačke garde. Skole mu je pozajmio novac, a nikakav rok za vraćanje istog nije ugovoren. Posle nekoliko meseci kada je Skole napomenuo da bi trebao da mu vrati pozajmicu, Arkan mu je nonšalantno odgovorio: "Ma pusti, to je tvoja donacija za gardu". Skole, međutim, nije bio čovek koji olako prelazi preko uvreda i evidentnog pokazivanja nepoštovanja prema njemu. To je bila uvertira u neuporedivo značajniji sukob - ispričao je jedan od Skoletovih prijatelja.

Daleko veći sukob izazvao je transfer Nikole Lazetića, a o tome je pričao Dragan Nikolić Gagi.

- Kada je Arkan odlučio da kupi Fudbalski klub Obilić, svima je bilo jasno da mu ambicije ne zadovoljavaju tada realne mogućnosti kluba. Za rekordno vreme Obilić se plasirao u elitno fudbalsko takmičenje i odmah osvojio šampionat Srbije - rekao je Nikolić.

Transferi fudbalera, prema rečima svedoka, odvijali su se tad mimo bilo kakvih finansijskih kontrola.

Nikolu Lazetića su Skole i njegovi prijatelji doveli u Beograd da odmah potpiše za Obilić. Lazetićev kasniji odlazak u inostranstvo bio je navodno vredan bar desetak miliona evra, ali se tom novcu i visini transfera nije ušlo u trag.

Uskoković i Ražnatović se nisu razumeli oko procenta polaganja prava na novčanu naplatu. Skoletovi poznanici kažu da je tvrdio kako su u poslu oko Lazetića pola-pola, ali je Arkan mislio da Skoletu pripada samo prihod od tehničkog angažmana prilikom dovođenja fudbalera u Obilić.

- Prilikom njihovog poslednjeg susreta, Arkan je već pokazivao izvesnu netrpeljivost. Jednostavno je pitao Skoleta: "Da li si zadovoljan milionom?" Skole je odgovorio da jeste. Brzo su se rastali. Čim su kročili napolje, Skole se okrenuo ka prijatelju i rekao: "Ovaj hoće da me ukloni. Moraćemo mi..." Ne znam kako je to shvatio, ali je sa sastanka izašao ubeđen da Arkan želi da ga ubije - opisuje Skoletov prijatelj iz tog vremena.

Dragan Nikolić je otkrio da je likvidaciju Arkana, iz Nemačke telefonom, 17. januara 2000. navodio upravo Skole, dok je Branko Jevtović Jorga bio u hotelu pre nego što je Dobrosav Gavrić ušao i pucao.

- Čitav Beograd zna da smo Arkan i ja imali zajedničke poslove vezane za fudbal, da smo ulagali u dobre igrače, ali da smo sarađivali i u drugim poslovima. Bili smo dobri prijatelji. Nikada nismo razmenili ružnu reč, niti dolazili u situaciju da se zbog nečega posvađamo. Kad je Arkan ubijen, zvao sam i Cecu i Mandićevu porodicu da izjavim saučešće. Dao sam umrlice prijateljima. Niko od uhapšenih za ubistvo u istrazi me nije pomenuo - rekao je Skole u intervjuu koji je dao oko mesec i po dana posle ubistva Željka Ražnatovića Arkana, po povratku u Srbiju iz inostranstva, gde je bio u vreme atentata u Interkontinentalu.

Uskoković je istakao da sumnja da mu neko podmeće zločin, “najverovatnije policija, jer novinari to sigurno ne rade na svoju ruku”.

- Nisam imao nikakav motiv za tako nešto, nikakvih dokaza za takvu tvrdnju nema, isključivo se bavim gradnjom objekata u Švedskoj i Španiji. Kao organizator ubistva u Interkontinentalu pomenut sam bez ikakvog razloga jer poznajem neke od mladića koji su umešani u zločin. Pošto nisam ni fudbaler ni estradna ličnost da bih se ubuduće pojavljivao u medijima, ovako sam samo hteo da pokažem da sam održao reč i došao kući, jer ne postoji razlog da to ne uradim - rekao je Uskoković.

On je objasnio da je u Beograd stigao na nekoliko meseci, da je u inostranstvu s poslovnim partnerima imao neprijatnosti zbog pisanja medija u Srbiji, pošto su to odmah prenele i novine u inostranstvu. Međutim, naveo je Skole, uspeo je da izgladi sve nesporazume, a da to nije učinio, svakako bi tužio medije u Srbiji za nadoknadu štete.

- Niko iz policije me u međuvremenu nije tražio jer znaju da za to nema razloga. U Beogradu se ponašam uobičajeno i izlazim na mesta na koja sam i ranije rado išao. Opet ne mogu ljudima da zabranim da misle šta hoće. Moji brojevi telefona su godinama isti, nisam ih menjao, a niko me nije zvao da me pita bilo šta - rekao je Skole.

Tri meseca nakon ubistva Arkana, 27. aprila 2000. godine, u filmskoj poteri po ulicama Beograda pripadnici „zemunskog klana“ likvidirali su Uskokovića.

- On je ubio mnoge ljude i živeo pod Arkanovom zaštitom dok se nije drznuo da ga ubije. Zbog toga je morao da umre svako ko je imao veze s Arkanovom smrću. Posle Skoletovog ubistva, Arkanova garda je salutirala na njegovom grobu: „Komandante, završeno.“ – ispričao je Nikola Bajić, član Zemunskog klana.

- Moj recept su likvidacije beogradskog ološa koje traju pet do šest sekundi. Najduža likvidacija mi je trajala minut i po, a reč je o ubistvu Zorana Uskokovića Skoleta – ispričao je Sretko Kalinić.

