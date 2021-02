UŽIVO KURIR TELEVIZIJA IZ MALOG MOKROG LUGA: Uhvaćen dvojac osumnjičen za brutalno ubistvo penzionera (60)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su i priveli Višem javnom tužilaštvu N. J. (25) i Đ. R. (25) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Sumnja se da su oni, 26. januara ove godine, na Zvezdari, provalili u kuću šezdesetjednogodišnjeg muškarca kome su oštrim predmetom zadali ubodne rane od kojih je muškarac preminuo.

Kako se sumnja, oni su potom izvršili premetačinu u kući i udaljili se. Đ. R. je osumnjičen i da je, u januaru, na području Valjeva, izvršio tri razbojništva - na benzinskoj pumpi i u dve apoteke. Protiv njega biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo.

Penzioner Dragan V. (60), 26. januara pronađen je mrtav u svojoj kući na Zvezdari, a zbog ovog jezivog ubistva uhapšena su dvojica mladića.

Sumnja se da kada su provalnici ušli kroz prozor u kuću penzionera Dragan V. (60), ugušio ga jastukom i izbo oštrim predmetom po grudima i vratu, ostavio je šoku susede ovog kraja. Komšije koje su se družile s ubijenim muškarcem kažu da je on i sedam dana pre zločina opljačkan

Opljačkan ispred Centra za socijalni rad

Komšije kažu da se Dragan u kuću doselio pre nekoliko godina sa suprugom, njeno dvoje dece iz prvog braka i njihovim zajedničkim sinom.

Draganov prijatelj kaže da sumnja da ubistvo nije bila slučajnost jer je nesrećni čovek i pre nekoliko dana opljačkan.

- Razveo se od supruge pre godinu dana, a njihovo dete je živelo s majkom. Dragan je sina viđao jednom nedeljno u Centru za socijalni rad i to isključivo u prisustvu socijalne radnice. Rekao mi da čak ni on nije smeo da zna na kojoj adresi živi njegova žena. Ono što znam jeste da je nedavno bio opljačkan ispred Centra za socijalni rad. Rekao mi je da su mu tada suzavac prsnuli u oči i da su mu otrgli torbicu u kojoj je nosio novac i dokumenta. Koliko znam taj slučaj je prijavio, ali nije otkriveno ko je to uradio. Kasnije je svoja dokumenta pronašao bačena na ulici pored Centra - kaže Draganov prijatelj i dodaje da muškarac nije sumnjao ni na koga i nije znao ko ga je opljačkao.

