ČUVENI KRIMINOLOG O REBIĆU: Prvi čovek policije MORAO je da se pojavi na konferenciji posle hapšenja Belivuka! KURIR TELEVIZIJA

Direktor policije Vladimir Rebić nije se pojavio na konferenciji za medije povodom hapšenja Veljka Belivuka i njegove zloglasne kriminalne grupe koju su održali čelnici MUP-a i BIA, pod izgovorom da je bio na bazenu i da mu je kosa mokra.

Javna je tajna da Vladimir Rebić navija za Partizan, te da je jedno vreme i sam bio u upravi ovog kluba. Još je interesantnije to što je Rebić redovno odlazio na utakmice i sedeo u loži s navijačima i njihovim vođama.

Ovaj čin prokomentarisao je i kriminolog Dobrivoje Radovanović u “Pulsu Srbije” na Kurir televiziji.

-To nije nikakav regularan izgovor, pa on je prvi čovek policije, operativni prvi čovek. On je morao da bude u centru svih zbivanja. On je na neki način odgovoran za to što je policiji sarađivala sa mafijom – navodi čuveni kriminolog i dodaje da direktor policije mora biti uključen u borbu protiv toga, on mora štiti svoje ljude.

Na pitanje novinara da li se očekuje hapšenje nekih zvučnijih imena kriminolog je rekao da to zavisi:

-Sve zavisi dokle će to ići, sve zavisi i ko je sve upleten, ja se bojim i da postoje i političari koji su uključeni u to. Onda će doći do razvodnjavanja celog procesa, da bi se poštedele izvesne grupe političara. Ali, nemojte zaboraviti da je i ranije bilo da se vrlo često navijači nađu u društvu političara - zaključuje kriminolog Radovanović.

