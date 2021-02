KRVNIČKI PRETUKAO TAŠTU, UHAPŠEN SA 216 KG DROGE, PA DOŠAO U BEOGRAD DA PLJAČKA: Ko je Crnogorac, munjevito uhapšen posle NAPADA!

Policijski inspektori Drugog odeljenja beogradske kriminalističke policije, pre dva dana su u saradnji sa PU Novi Pazar, uhapsili su braću Dražena i Dalibora D., državljane Crne Gore iz Berana i Anju Z, državljanku BiH, zbog sumnje da su uz pretnju pištoljem pre nekoliko dana oteli 3.860 evra iz menjačnice u Balkanskoj ulici u centru Beograda.

Oni su uhapšeni posle munjevite akcije u neposrednoj blizini granice, pre nego što su uspeli da napuste Srbiju, a kod su pronađeni pištolj i novac iz pljačke menjačnice, koji će biti vraćen vlasniku.

Deleviću pet godina zatvora zbog šverca droge

Dražem D. (29) je ranije u novembru 2019. Crnoj Gori osuđen na pet godina zatvora zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, ali nije otišao na izdražanje kazne.

On je uhapšen je 23. marta na Graničnom prelazu Ranče, nakon što je u njegovom vozilu pronađeno oko 216,4 kilograma marihuane.

Prema optužnici drogu su pronašli carinici i policajci na na izlazu iz Crne Gore kontrolišući “mercedes – sprinter” kojim je upravljao optuženi.

Sredio napad na bivšu taštu: Pretukli je i oteli 2.000 eura

Dražen D. je poznat i kao osoba koja je u februaru 2016. sa Berancem J. M.(36) brutalno prebio svoju bivšu taštu, Budvanku J. Lj. i oteo joj 2.000 evra. Njima su pomogle još dve, a Dražen je prethodno organizovao grupu muškaraca, te sačekao taštu dok je odlazila na posao, znajući da u torbi sa sobom nosi novac.

Oni su je presrel i naneli joj teške telesne povrede, a nesreća žena je od udaraca pala u nesvest, dok je Dražen uzeo njenu torbu. Prolaznici koji su primetili njeno telo kako leži, pozvali su odmah policiju, a Dražen je ubrzo uhapšen, dok se J. M. nalazi u bekstvu.

“Te večeri oko 19.45 časova išla sam na posao, putem kojim 14 godina idem kroz naselje Golubovina. Da neko ne pomisli da sam bogatašica, držim tezgu i nosim novac sa sobom, jer sam se bojala da neko ne obije stan, pošto se to neretko dešava. Dok sam prolazila blizu maslinjaka kroz naselje, osetila sam jak udarac u glavu i više se ničega ne sećam. Zaskočili su me sa leđa i udarili. Probudila sam se u lokvi krvi. Nikoga nije bilo da mi pomogne. Sama sam se podigla i jedva došla do stana, odakle sam pozvala policiju”, ispričala je tada za “Vijesti” Budvanka J. LJ.

