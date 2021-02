PROFESIONALAC OBUČAVAO VELJU NEVOLJU: Poslušajte razgovor bivšeg pripadnika 63. padobranske sa Belivukom (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je snimak koji je pušten u emisiji "HIt tvit" na televiziji Pink. Na snimku se vidi čovek koji obučava Veljka Belivuka pucanju iz snajpera.

"Ovo nije snajper koji je pronađen na stacionu, ovo je snajper koji je pripqadao tom momku. Ovo je drugi snajper. I ovaj što ih je obučavao je ozbiljan čovek, profesionalac", prokomentarisao je Vupčić.

Inače u pitanju je čovek koji je prošao profesionalnu obuku, bivši pripadnik 63.padobranske brigade.

"Što se tiče snajpera, koristi se za napade na lica do kojih nije lako da dođete. Postoje različite teorije koje sam ja dobijao u spisima ali svako to nije pripremano za nekog sličnog Šarcu ili nekom drugom, Oni to rade drugačije, pokazno", istakao je predsednik Srbije.

Na pitanje voditeljke, kako je moguće da se čovek koji je nosio snajper slobodno šetao Beogradom izjavio da to nije baš tako.

"Taj čovek je bio sniman i nadziran", pojasnio je predednik Srbije.

U pitanju je Nebojša Janković, bivši policajac i pripadnik 63. Padobranske brigade je muškarac koji se sa Belivukom zvanim u šumi vežbao pucanje iz snajpera, saopštio je večeras predsednik Srbije.

On je ispričao da je Janković snimljen kako sa oružjem ide kroz grad. U emisiji je ekskluzivno objavljen i snimak razgovora Jankovića i Velje Nevolje u šumi gde mu je bivši policajac pokazivao kako se puca iz snajpera.

Vučić je takođe rekao da su Aleksandar Vulin i Bata Gašić brinuli za njega tokom otvaranja spomenika.

"Rekao sam da neću da nosim pancir. Nikada neću nositi pancir", naglasio je Aleksandar Vučić.

Kurir.rs

Kurir