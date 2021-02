KRISTIJAN GOLUBOVIĆ O HIJERARHIJI NA ULICI: Knele mi je nosio torbu na fer tuče

Iako je ubijen pre skoro tri decenije, tačnije 28. oktobra 1992. godine, u sobi broj 331 hotela "Hajat", Aleksandar Knežević Knele, i dalje je tema raznih priča ali i legendi. Bez sumnje je postao legenda i jedan od simbola devedesetih godina. Imao je samo 21 godinu. Njegovo telo je pronađeno na podu, ubica mu je pucao u potiljak, a na zidu je njegovom krvlju napisao: "Broj 1".

Na Kneleta i svoj odnos sa njim osvrnuo se drugi simbol devedeetih, Kristijan Golubović, nekadašnji žestok momak koji je proveo decenije po grčkim i srpskim zatvorima, a sada je zvezda rijalitija.

"Neko sad kaže da je meni Knele idol! Kako može da meni bude idol Knele, koji mi je nosio torbu na fer tuče i čuvo mi levu gumu od blinde?! Nemoj da se zajebavamo! Ajmo da uzmemo hronologiju i hijerarhiju, čak i jedan Legija koji je odrastao sa mnom, hijerarhijski na ulici je bio niži od mene. To što je on kasnije postao legionar (Francuska legija stranaca), pa SDG (Arkanova Srpska dobrovoljačka garda), pa JSO (Jedinica za specijalne operacije), to je druga priča", izjavio je Kristijan Golubović.

