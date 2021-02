BUBA KORELI DEO VELJINE EKIPE?! Beograd je VRUĆ ZA NARKO DILERE, pa se posao seli u Sarajevo i Banjaluku

Amar Hodžić (31), reper poznatiji kao Buba Кoreli, koji je uhapšen u nedelju, nakon pucnjave u sarajevskom naselju Stup, kada je povređen njegov rođak Omar Curić, pušten je odmah u ponedeljak na slobodu. On se tereti za izazivanje opšte opasnosti, nošenje oružja i nanošenje teških telesnih povreda.

Između ostalog, policajci koji su radili na ovom slučaju morali su da pretresu i njegovo vozilo. Tom prilikom priveden i Hodžićev rođak, a policajci su kod njega pronašli dva pištolja. Još se traga za jednom osobom koja je prilikom pucnjave bila u „mercedesu”.

Boža Spasić, bivši operativac Državne bezbednosti potvrdio je za Kurir da je pucnjava u Sarajevu nastavak sukoba klanova u Srbiji i Crnoj Gori.

foto: Kurir Televizija

- Sukob kavačkog, škaljarskog i drugih klanova prebacuje se sa terena Srbije i Crne Gore na Bosne, rekao je on potvrdivši da na to ukazuje činjenica da je na Jahorini prošle nedelje uhapšena jedna grupa pripadnika kavačkog klana, među kojima se nalazila žena šefa te grupe.

Prema mišljenju sagovornika Kurira, Bože Spasića, Srbija je postala vruća stolica za narko dilere posle hapšenja Veljka Belivuka, i da se zato sve seli u Sarajevo i Banjaluku.

foto: Zorana Jevtić

On je istakao da nije retkost da su muzičari umešani u trgovinu drogom, jer sam klan, tim mislivši na ekipu Veljka Belivuka, je pogodno tle za prodaju droge.

Inače, nakon pucnjave u sarajevskom naselju Stup reper Buba Koreli rekao je da nikako nije povezan s nemilim događajem.

- Ja, Amar Hodžić, sam se našao u pogrešno vrijeme, na pogrešnom mjestu i nikako nisam povezan sa pucnjavom - rekao je Koreli.

Boža Spasić rekao je da je ova izjava repera samo njegov pokušaj da se "opere".

- Glupost je to što je rekao da se našao u pogrešno vreme na pogrešnom mestu jer je verovatno došlo do nekog problema sa drogom, bilo da je reč o isplati ili isporici i da je to mogući napad na Bubu - objasnio je Spasić.

Ističe da Buba ima veze sa grupom Veljka Belivuka tako što verovatno za njih diluje drogu na svojim prostorima.

Na naše postavljeno pitanje kako je moguće da je Amar pušten vrlo brzo iz pritvora Spasić objašnjava time da verovatno u datom trenutku nije bilo dovoljno dokaza za njegovo zadržavanje, ali da je on sada pod budnim okom policije i da istraga u ovom slučaju nije zatvorena, već da je u toku.

foto: Dragana Udovičić

Boža Spasić za kraj kaže da se plaši da je ovo tek početak i da će napada biti sve više jer je pala jedna od većih grupa koje su usko vezane Veljom Nevoljim i tim krugom ljudi koji diluju drogu za njega.

Buba ležao zbog droge?

Podsećanja radi, Buba Koreli je pre dve godine proglašen krivim zbog krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Hodžić i još jedan muškarac teretili su se da su od decembra 2014. do juna 2015, kao članovi organizovane grupe, nabavljali i prodavali kanabis, hašiš i amfetamin na području Kantona Sarajevo.

Nakon razmatranja sporazuma o priznanju krivice, Kantonalni sud u Sarajevu proglasio ga je krivim i osudio na godinu dana zatvora. Hodžić je, međutim, zbog ovog dela već odležao osam meseci, od juna 2015. do februara 2016. godine, što mu je bilo uračunato u kaznu.

Ipak, tada je postojala mogućnost da preostali deo zatvorske kazne plati i tako ipak ne ode iza rešetaka.

Kurir.rs

Kurir