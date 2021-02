ZAČULA SE KUKNJAVA: IZGIBOŠE DECA! Uroš i Jovana maštali o braku i planirali svadbu, pa zajedno OTIŠLI U SMRT (VIDEO)

Pretpostavlja se da je dvoje mladih poginulo još u ponedeljak uveče, a tela su nađena dan kasnije, nakon što se Uroš i Jovana nisu javljali roditeljima i prijateljima na telefon, pa je Uroševa majka zamolila rođaka da ode do vikendice i vidi šta se dešava.

- Rođak ih je pronašao mrtve na podu kupatila - kaže izvor i nastavlja: - Tek će istraga i obdukcija, čiji se rezultati očekuju, pokazati šta se tačno desilo. Zasad, pretpostavka je da je mladić ušao u kupatilo da se istušira, da je u tuš-kabini došlo do strujnog udara, a da je devojka stradala kad je uletela u kupatilo da nekako pokuša da pomogne momku.

U utorak, pošto se Uroš i Jovana nisu javljali na telefon, iz Uroševe porodice su zvali rođake u selu da odu do kuće i provere šta se dešava. Uroševa kola bila su parkirana na bregu iznad kuće, na kući uključena svetla... Jedan od rođaka otišao je do kuće, zatekao stravičan prizor, odmah pozvao policiju i Hitnu pomoć. - Preksinoć je u zaselak stigla policija, pogrebno vozilo. Nisam znao šta se dešava sve dok jedna komšinica nije zakukala: „Izgiboše deca“. Kako su to samo dobra deca bila, mnogo mi je teško. Uroš mi je pričao kako planira da se ženi - reči su komšije Vidosava Ðurđića.

Veštačenje instalacija Naš izvor otkriva i da je, pored obdukcije naloženo i veštačenje elektroinstalacija u kući. - Pominje se da ih je udarila struja iz bojlera, ali treba sačekati veštačenje, pa će se sa sigurnošću znati šta je dovelo do tragedije - kaže izvor.

Komšije u zaseoku Dugi Do, gde se tragedija dogodila, kažu da su dvoje mladih iz Požege u kuću, koja je pripadala dedi nastradalog mladića, koji je preminuo pre petnaestak dana, došli u subotu ili nedelju. Mladi par je i ranije, pričaju meštani, za vikende i praznike dolazio iz Požege u Kremna na odmor. - Video sam ih u ponedeljak po podne, rekli su mi da su bili do Mokre Gore, kola su parkirali blizu moje kuće. U utorak ih čitavog dana nije bilo, ali sam primetio da je na kući bilo uključeno spoljno svetlo - priča komšija.

foto: Kurir/Zoran Šaponjić

- Njih dvoje radili su u „Budimci“ zajedno, voleli se, maštali o braku, zajedničkom životu, sreći. Oboje inženjeri, on elektrotehnike, ona poljoprivrede. A evo kakva se tragedija dogodi, ko zna da li su, jedno pa drugo. i znali šta ih je u trenu snašlo - kaže jedan od prijatelja porodice.

