PUCNJAVA U VIRPAZARU U CRNOJ GORI: Jedan teško ranjen, policija traga za napadačem

Barska policija traga za Draženom Šusterom, zbog sumnje da je večeras, nešto posle 19 sati u Virpazaru, iz vatrenog oružja ranio Zorgija Muratovića iz tog mesta, rečeno je nezvanično iz Uprave policije.

Prema saznanjima "Vijesti" iz UP, Muratović je pogođen u stomak. On je prebačen u Klinički centar Crne Gore i u toku je njegova operacija. Iz policije nisu pojasnili kako je došlo do pucnjave.

- Policija je veoma brzo nakon pucnjave stigla na lice mesta i obezbijedila ga, kako bi se nesmetano izuzeli tragovi. Prema dosadašnjim saznanjima izvršilac je D. Š. za kojim se traga, kazao je sagovornik iz UP.

Inače, elitne policijske snage pretražuju okolinu Virpazara i kontrolišu sve automobile koji se kreću kroz seosko područje.

