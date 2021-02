KURIR U RITOPEKU: Policija nakon 19 dana i dalje oko vikendice koju je koristila ekipa Velje Nevolje

Čak 19. dan zaredom naoružane policijske snage i dalje obezbeđuju vikendicu u Ritopeku u kojoj se sumnja da ju je ekipa Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, koristila za izvršenje najtežih krivičnih dela.

foto: Ana Paunković

Kako je ekipa Kurira imala prilike da se uveri, ispred vikendice stanje je nepromenjeno. Policija i dalje obezbeđuje prilaz i prolaz oko iste.

foto: Ana Paunković

Pripadnici Žandarmerije sa dugim cevima nalaze se na nekoliko metara od same vikendice, kako bi zaustavili svaki prolaz do same kuće i dvorišta, tačnije kako bi obezbedili vikendicu. Ona se nalazi u mestu Livadice, nadomak Ritopeka.

(Kurir.rs/J. R.)

