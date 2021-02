BIZARNO: Nasmejani ubica Čaba Der pomaže ćerki svoje žrtve!

Čaba Der, poznat kao "nasmejani ubica", kome se sudi u Mađarskoj, šokirao je javnost kada se saznalo da je Vivijen Vetuli, ćerki Lasla Vetule, za čije je ubistvo optužen, uplatio milion forinti ili oko 3.000 evra, preneli su mađarski mediji!

Podsetimo, ozloglašeni Der se tereti ne samo za ubistvo Ventule već i za likvidaciju Ivana Serdarušića u Amsterdamu i Nebojše Markovića na Banovom brdu.

Telo u potoku

Mediji su preneli da je Der već uplatio novac Vivijen Ventuli, čijeg je oca, prema optužnici, ubio iza jednog tržnog centra u Budimpešti 2018. godine na primopredaji 11 kilograma kokaina. Umesto kokaina, u paketima je bio zaslađivač, a Der je u Lasla pucao kada se biznismen sagnuo da proba drogu, pa potom telo bacio u potok. On je čak odveo istražitelje i pokazao im mesto zločina, ali sada je promenio priču i tvrdi da ubistvo nije izvršio on, već da je njegova uloga samo bila da spakuje zaslađivač u pakete.

ćerka žrtve zahvalna Čabi foto: Printscreen

- Lasla je ubio Elen, čije je pravo ime Nemanja Grčić. Kad je Ventula shvatio da nema kokaina, pljunuo je jednog od dvojice muškaraca koji su bili sa mnom. Čak sam pokušao i da ga reanimiram - ispričao je Čaba Der pred sudom. Podsetimo, Nemanja Grčić ubijen je u aprilu 2019. godine u vikendici u Vrdniku, u kojoj je bio na odmoru sa ženom, a za zločin se sudi njegovoj supruzi Danijeli Đilasović i njenom navodnom ljubavniku Zoranu Dimiću, koji je označen kao direktni izvršilac.

Tužne priče Ostali bez roditelja Kako su mediji preneli, Čaba i Vivijen dele istu tužnu priču. - Njemu je brat ubijen kada je imao 19 godina, a majka je izvršila samoubistvo. Vivijenina majka digla je ruku na sebe kada je ona imala svega šest godina, pa ju je odgajila baka. Kako je sama navela, imala je lepo detinjstvo zahvaljujući svom ujaku - naveli su mediji.

Der je pred sudom najavio da će pomoći ćerki pokojnog Lasla, jer ga je, kako je rekao, potresla njena tužna životna priča. - Osetljiv sam čovek. Žao mi je Laslove ćerke i pomagaću joj! U Češku sam se vratio jer je moja devojka bila trudna, hteo sam da detetu ostavim 20.000 evra. Imao sam velike planove, shvatite da je u pitanju bila romantična ljubav, a za pravu ljubav vredi i umreti - ispričao je Der.

Rešila dugove

Vivijen Ventula pojavila se u jednoj popularnoj krimi-emisiji na mađarskoj televiziji i potvrdila da je istina ono što je Der ispričao. - Dugujem mu zahvalnost jer mi je više pomogao nego moj otac ikada u životu. Želela bih da ga upoznam i da mu zahvalim, nadam se da ću imati priliku za to. Dijabetičar sam i imam komplikacije usled toga, tako da će mi deo novca biti potreban za lečenje. Osim toga, podstanar sam, imala sam dugove, a dosta toga sam sad rešila - rekla je Vivijen i nastavila: - Očekivala sam da se pojavi moj otac, da imam rođendan ili bilo kakav praznik, majčin dan, godišnjicu ili šta već. Iako mi je biološki otac, videla sam ga nekoliko puta u životu. Znala sam da dobro živi i da posluje po Evropi sa auto-salonima, na berzi, sa nekretninama. Biću iskrena, smrt oca me nije potresla, jer on nije stajao uz mene kada je trebalo. Vivijen je ispričala je da je za Čabinu pomoć čula prvo od njegovog advokata, a potom i od novinara. - Dirnuta sam, biću iskrena. Prilično sam duhovna osoba, nije bitno gledati samo materijalno već kada od nekoga dobijete nesebičnu pomoć - rekla je ona.

Nasmejani ubica *Der je pre četiri godine izašao iz zatvora, gde je robijao zbog ubistva Branislava Jelačića 2004. *Uhapšen je u Pragu 1. marta 2019, pa izručen Mađarskoj *Nadimak "nasmejani ubica" dobio je nakon likvidacije Nebojše Markovića u januaru 2019, kada je žrtvi hladnokrvno prišao sa osmehom i pucao na njega *Prema pisanju mađarskih medija, Čaba Der se dovodi u vezu sa još 12 likvidacija širom Evrope *Španska policija zatražila je DNK Dera kako bi ga uporedila s tragovima koji su ostali za napadačem koji je 2017. u Barseloni pucao u Nebojšu Stojk­ovića, vođu rakovičkog klana

Kurir.rs / J.Ivić - B.Travica/ Foto Printscreen

Kurir