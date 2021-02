ROĐAK NASTRADALOG POLJOPRIVREDNIKA IZ TRSTENIKA: Ne verujemo da se Zoran ubio, sleteo je kolima s puta, pa se auto zapalio

Telo Zorana Egerića (53) iz mesta Riđevštica pronađeno je sinoć u zapaljenom automobilu "mercedes" u šumi kod sela Veluće na teritoriji opštine Trstenik! Policija je obavila uviđaj, a telo je preneto na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Porodica nastradalog kaže za Kurir da ne znaju šta se tačno dogodilo, kao ni gde je Zoran bio kobne večeri.

- Neko je pustio priču da je reč o samoubistvu, ali to sigurno nije tačno! On nije imao nikakvog razloga da to uradi sebi. Saznali smo da je sleteo kolima s puta i da je udario u neki bedem. Možda je taj udarac izazvao požar na automobilu - kaže blizak rođak nastradalog Ergića i dodaje da se nada da će obdukcija i istraga utvrditi kako je tačno stradao.

Rođak dodaje da je Zoran bio domaćin i da se bavio poljoprivredom.

- Imao je hladnjače za voće. Otkupljivao je maline, kupine... Imao je normalan život, uvek je imao novca - kaže rođak.

Komšije imaju samo reči hvale za nastradalog, ali, kako kažu, voleo je da popije. - Bio je dobar za sve osim za sebe. Voleo je malo da popije. Ima brata koji ima svoju porodicu i majku. On se nije ženio, otac mu je nedavno preminuo - rekla je jedna komšinica. Prema rečima meštana, Ergić je pre nesreće navodno bio u lokalnoj kafani, a da je oko 22 sata seo za volan i krenuo ka kući.

- Automobil u plamenu primetili su meštani na lokalnom putu Tobolac-Gornja Omasnica. Odmah su pozvali policiju, a kada je plamen ugašen u autu je bilo nagorelo telo vozača. Lekari iz Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt - kaže meštanin.

(Kurir.rs/J. R./foto ilustracija)

Kurir