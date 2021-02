OČIGLEDNO SU HTELI DA IH POUBIJAJU: Otac brutalno pretučenog Dragoljuba i dalje ne zna razlog zbog čega mu je sin umalo nastradao

"Strahota je šta su uradili našoj deci. Mom sinu i njegovim drugarima. Onakvo nasilje, onakav bes... Ja stvarno ne mogu da poverujem da neko može da ima toliko mržnje u sebi i da skače nekome po glavi."

Ovako priča Dragan Mihajlović, otac Dragoljuba (24), mladića koji je za vikend brutalno pretučen ispred jednog lokala u Novom Sadu. Dragoljuba i njegova dva druga osmorica mladića iz Šida šutirala su i tukla dok su bili u nesvesti, a od težine povreda oni su završili u bolnici.

Povređeni Dragoljub Mihajlović, rodom je iz Vajske, a primljen je u Urgentni centar KCV sa teškim telesnim povredama u vidu ubodnih rana u predelu grudno koša, ramena i povredama glave. Posle blagovremene dijagnostike i lekarske pomoći bio je na lečenju u Klinici za anesteziju i itenzivnu terapiju KCV i juče je takođe pušten na kućno lečenje.

Otac strahuje sa sinovljevo psihičko zdravlje

Njegov prijatelj NIkola Š. iz Čuruga (21) tada je zadobio teške telesne povrede u vidu ubodnih rana u grudni koš. Nakon blagovremene dijagnostike, inicijalnog pregleda i zbrinjavanja bio je četiri dana na odejenju intenzivne nege i takođe je pušten na kućno lečenje.

- Sin mi se fizički oporavlja, ali strahujem za njegovo psihičko stanje - kaže otac Dragan M.

Kako kaže, on ne može da veruje šta neko može da ima toliko mržnje u sebi.

- Jako mi je mučno bilo da gledam taj snimak, ali treba to svi da vide. Treba da vide u šta se Srbija pretvorila. Imamo momke koji skaču bespomoćnoj deci po glavi i bodu ih dok leže na zemlji. Mog sina su uboli pored uha. Očigledno je da su hteli da ih poubijaju. A zašto?Šta su im oni skrivili? Pa i ne poznaju se - priča uznemioreni otac.

Kaže da se Dragoljub sreo s drugarima i odlučio da s njima popije piće te da je onda usledila opšta tuča ispred lokala u kome su bili iz zasad nepoznatih razloga.

- Zaista ne znam šta se izdešavalo i ne zna ni moj sin. Vidite i sami na snimku da su izašli ispred kafića ne očekujući nikakav napad. Praktično spuštenog garda, i onda je usledio haos. Moj sin je vrsni frizer i dobar momak, kao uostalom i ti njegovi drugari. On mrava ne bi zgazio. Ja sam ga tako vaspitao. I njega i njegovog starijeg brata. Uvek sam im govorio da nikada nikoga ne uvrede i ne povrede jer se dobro dobrim vraća. Izgleda da sam pogrešno učio svoju decu. Izgleda da je trebalo da ih učim da idu naoružani ili nešto drugo. ja to jednostavno ne mogu i ne zna. Nama u porodici je nasilje strano i tako smo i našu decu vaspitali. Videćemo sada šta će tužilaštvo uraditi i kako će se sve završiti, a nadam se da će ovakve strahote već jednom prestati. Danas su to bila naša deca, a sutra nečija tuđa. Ovome mora doći kraj - zaključio je otac povređenog Dragoljuba.

Podsetimo, na snimku tuče koji je objavljen na društvenim mrežama vidi se kako grupa mladića zverski prebija i ubada bespomoćne drugare koji su se našli u kafiću.

Izivljavanje nad povređenima kulminiralo je u trenutku kada jedan od osumnjičenih skače Dragoljubu po glavi, a drugi ide od jednog do drugog onesposobljenog mladića i ubada ih oštrim predmetom. Ovo su bili ključni dokazi protiv osumnjičenih koji su tužilaštvo nagali da izmeni optužnicu u pokušaj ubistva, a istraga povodom ovog incidenta je i dalje u toku i radi se na utvrđivanju svih okolnosti.

