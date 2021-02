MIKA ALEKSIĆ TERETI SE ZA 19 SEKSUALNIH ZLOSTAVLJANJA: Vlasnik škole glume negirao prijave, nije se izjašnjavao o novim optužbama

Vlasnik škole glume "Stvar srca" Miroslav Mika Aleksić (68) saslušan je juče u Višem tužilaštvu u Beogradu po prijavi još jedne njegove bivše učenice da ju je seksualno zlostavljao.

Kako Kurir saznaje, Aleksić je kratko negirao navode prijave za polno uznemiravanje, ali se nije detaljno izjašnjavao o novim optužbama. Nakon saslušanja, tužilaštvo je po drugi put proširilo istragu protiv njega.

Neka dela zastarela

- On se sada tereti za ukupno 19 krivičnih dela, osam silovanja i 11 krivičnih dela polnog uznemiravanja, od 2008. do 2020. godine, nad ukupno devet oštećenih, od kojih je jedna bila maloletna. Osim devet oštećenih, među saslušanima je još nekoliko devojaka koje su ga optužile za seksualno zlostavljanje, ali su u odnosu na njih krivična dela zastarela pa su one u postupku protiv njega svedoci - kaže izvor Kurira.

Podsetimo, čuvenog reditelja su među prvima prijavile glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić. Posle njihovog saslušanja, policija je pozvala i druge devojke da se jave ukoliko su preživele zlostavljanje, što su one i učinile. - Aleksić je juče doveden iz pritvora, u pratnji stražara. Pritvor mu je određen 18. januara zbog sumnje da bi u kratkom roku mogao da ponovi krivično delo, kao i zbog uznemiranja javnosti - potvrđeno je za Kurir.

Istraga Preti mu 15 godina zatvora Tužilaštvo ima rok od šest meseci da podigne optužnicu, a da Aleksić ostane u pritvoru. Kako Kurir saznaje, istraga je pri kraju, ostalo je da se sasluša još nekoliko svedoka, a potom slede veštačenja. Zaprećena kazna reditelju, kako kaže naš sagovornik, jeste do 15 godina zatvora. - Posle završetka istrage, tužilaštvo može da podigne optužnicu ili da odustane od krivičnog gonjenja - objašnjava izvor.

Tokom saslušanja, kako smo pisali, devojke su detaljno, satima, svedočile o čuvenoj školi glume, kao i o tome kako je Aleksić navodno najpre pridobijao njihovo poverenje, a potom ih zlostavljao. Većina njih tvrdila je da su prvi napad od čoveka kog su smatrale članom porodice doživela još dok su bile maloletne.

I maloletnica oštećena

- Njih osam sada su punoletne, dok je jedna devojka, poslednja žrtva, još uvek maloletna i zbog toga ona ima status posebno osetljivog svedoka. Iz tog razloga, ona je saslušana u prisustvu psihologa i roditelja, a i ukoliko dođe do suđenja, neće morati da se sa Aleksićem suoči u istoj prostoriji - objašnjava naš sagovornik.

Nekadašnji vlasnik škole glume i tokom prethodna dva saslušanja u Višem tužilaštvu u Beogradu navodno je kratko negirao krivicu tvrdeći da ne zna zbog čega su ga bivše učenice optužile, ali nije detaljno govorio o odnosu sa svakom od njih, niti je odgovarao na pitanja.

