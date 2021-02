KO JE SAVETOVAO KOKEZU DA ODBIJE POLIGRAF! Vulin šokirao: Taj Stepanović je čest gost STRANIH AMBASADA!

Ministar policije Aleksandar Vulin osvrnuo se na današnje saslušanje predsednika Fudbalskog saveza Srbije, Slaviše Kokeza. On je u emisiji "Hit tvit" zneo i pojedinost za koju javnost do sada nije znala.

"Policija izrazila sumnje u istinitost odgovora Slaviše Kokeze i policija će nastaviti istragu po tom pitanju, rekao je Aleksandar Vulin. Po savetu Aleksandra Stepanovića, predsednika Višeg suda je savetovao Slavišu Kokezu da odbije poligraf", izjavio je Vulin.

"Kokeza je rekao da je to dobio kao savet od Stepanovića. On je čest i rado viđen gost u svim ambasadama. Vučić je ukazao na takvo ponašanje. Savetujete čoveka da ne ide na poligra, mnogo ste dobri sa stranima i to ostavlja utisak", objasnio je ministar policije.

