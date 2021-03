POLICAJCI SPREČILI MUŠKARCA DA SKOČI SA BRANKOVOG MOSTA: Hteo da presudi sebi jer ga je žena ostavila

Muškarac (36) pokušao je da izvrši samoubistvo skokom s Brankovog mosta u Savu, srećom, u tome su ga sprečili policajci PS Novi Beograd.

Kako nezvanično saznajemo, nesrećni čovek, verovatno pod stresom, zvao je policiju u subotu u večernjim satima i objasnio šta planira da uradi.

- Na Brankov most odmah je upućena patrola PS Novi Beograd. Policajci, koji su bili u civilnom odelu, pažljivo su stupili u kontakt s njim i počeli da razgovaraju. Požalio se kako ga je žena ostavila i kako njegov život više nema smisla. Objašnjavali su mu da, bez obzira na sve, ne treba to da uradi. Da postoji mogućnost i da se pomiri sa ženom, ali samo ukoliko bude živ i da je to možda trenutna kriza između njih dvoje - rekao je izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Srećom, uspeli su da ga sklone s ograde i predaju uniformisanim kolegama i Hitnoj pomoći.

- Pretpostavljam da su mu dali nešto za smirenje jer je očigledno bio pod velikim stresom - kaže naš sagovornik.

(Kurir.rs/J. R.)

Kurir