U AUTOMOBILU UHAPŠENOG VOĐE ALKATRAZA PRONAĐENA DOKUMENTACIJA HRKALOVIĆKE: Bivša sekretarka MUP pokrivala Damjana Šobića

Jedan od vođa navijača Damjan Šobić (38) koji je nedavno uhapšen u Beogradu, od ranije je poznat, a 2017. godine, osuđen je na godinu i po dana zatvora zbog nelegalnog nošenja oružja.

Kako se saznaje u automobilu uhapšenog vože Alkatraza Damjana Šobić pronađena je zdravstvena dokumentacija bivše državne sekretarke MUP Dijane Hrkalović koja se odnosi na ginekoloske probleme koje je u tom trenutku imala.

Inače, taj automobil u kom su nađena dokumenta, Šobić je dobio na poklon od navijača i navodnog narko dilera V. V.

Zbog Vajdića je navodno nekadašnja državna sekretarka MUP Dijana Hrkalović više puta u toku 2018. izdavala naređenja policiji da ga pusti iako je zaustavljen sa oružjem i izbrisanim serijskim brojem.

- Zaustavljeni u audiju A8, a kod sebe je imao oružje s izbrisanim brojem. Umesto da nazove advokata, kontaktirao je direktno sa Hrkalovićevom, koja je odmah od načelnika odeljenja kriminalističke policije na Novom Beogradu Borisa Vitorovića tražila da bude istog momenta pušten na slobodu, pa čak i da mu se vrati oduzeti pištolj - objasnio je ranije izvor.

Da poniženje bude još veće, državna sekretarka je naredila da se kriminalcu da sve što mu je potrebno dok ga ne puste na slobodu.

- Policajci su morali da mu donose sokove i sendviče i ispunjavaju mu želje, u čemu je on neskriveno uživao, hvaleći se poznanstvom sa Hrkalovićevom. Neki pripadnici MUP su već svedočili o tome, pa za sada protiv nje postoje elementi više krivičnih dela, od zloupotrebe položaja do trgovine uticajem, jer su i članovi Vajdićeve ekipe ekspresno puštani posle svakog privođenja. Ono što je posebno zanimljivo jeste da je ona koristila kriptovani telefon koji ne može da se prisluškuje i koji obično koriste mafijaši - otkriva je izvor.

Inače, V. V. postao je poznat srpskoj javnosti u 2011. godine posle pucnjave na Dorćolu.

– V. V. (32), koji je uhapšen nekoliko minuta posle pucnjave u Ulici Miće Popovića, određeno je policijsko zadržavanje od 48 sati. On je saslušan i policajcima je priznao da je došlo do sukoba između njega i druge dvojice mladića koji su u vatrenom okršaju povređeni. Izjavio je da su se posvađali, da je došlo do nesporazuma, i to je sve - preneli su tada mediji.

