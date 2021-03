IDEM KOD STARIJEG ČIKE, ON MI DAJE NOVAC Seksualni napasnik u Novom Sadu (66) otkriven slučajno, sudi mu se za obljubu maloletnice

U Višem sudu u Novom Sadu u ponedeljak je počelo suđenje penzionisanom doktoru Š. T. (66) iz Novog Sada, protiv kojeg je Više javno tužilaštvo u tom gradu podiglo optužnicu zbog sumnje da je pokušao da obljubi dvanaestogodišnju sugrađanku. Glavni pretres je od početka zatvoren za javnost radi zaštite maloletne žrtve.

Kako se saznaje, doktor je u ponedeljak izneo svoju odbranu, a saslušana su i tri svedoka. Maloletna žrtva tek treba da predoči svoju izjavu, iz sobe za osetljive svedoke. Naredno ročište je zakazano za 7. april.

Poznati lekar sudske medicine, podsećamo, uhapšen je 5. marta 2020. godine pod sumnjom da je primoravao devojčicu da ga dodiruje po intimnim delovima tela, a sve se, kako se saznaje, dešavalo od 2018. do početka marta prošle godine, kada je i uhapšen. On se od tada nalazi u pritvoru. Devojčicu je, kako se sumnja, na to primoravao u više navrata, a navodno joj je za to davao novac.

O svemu što joj se dešavalo, devojčica je pisala u svom dnevniku, u kojem je, između ostalog, zapisala da "ide kod starijeg čike, i da joj on zauzvrat daje novac". U jednoj od prostorija novosadske osmoletke, koju devojčica pohađa, slučajno ga je pronašla drugarica koja je iz radoznalosti pročitala nekoliko strana, i tako se sve otkrilo. Slučaj seksualnog zlostavljanja dvanaestogodišnjakinje, policiji je prijavio Centar za socijalni rad u Novom Sadu, čiji su stručnjaci obavili razgovor sa devojčicom.

I pored zabrane, kako se nezvanično saznaje, Š. T. je dolazio na posao u Institut za sudsku medicinu gde je bio zaposlen sve do 2019. godine, kada je penzionisan. Nesmetano je radio, ali dok je trajala zabrana, nije bio angažovan kao sudski veštak.

(Kurir.rs/Novosti)

Kurir