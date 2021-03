NASTAVLJENO SUĐENJE ZA SLUČAJ ISPRED KLUBA MANILA: Odbrani važno da dokaže da je Pavlović pucao dok mu je puška otimana

- Moj sin je u trenutku dok je držao pušku imao vremena da puca u sve policajce, ali nije mu namera bila nikome da oduzme život - rekla je Mara Pavlović nakon suđenja svom sinu Ivanu koji je ranio četiri osobe automatskom puškom, od čega su tri policajaca.

Sve se dogodilo ispred kluba "Manila" u Nišu 17.juna 2018. godine kada sa dvojicom drugova izbačen iz kluba jer su pravili nered zbog toga što je konobar kasnio da im donese pivo.

Oni su otišli do obližnjeg automobila kojim su došli, Pavlović se u rukama našao "Kalašnjikov". Nakon toga su se vratili u klub i Ivan je zapucao prema obezbeđenju "Manile". Ranio je prvo radnika obezbeđenja Aleksandra Đ. Meci su rikošetirali pa su povredili još dva policajca. Tu se našao hrabri policajac Miloš Milošević koji je munjevito reagovao, skočio na njega i oborio ga na zemlju, ali je u tom rvanju pogođen u grudi.

foto: Marko Smiljković

Saša Knežević, advokat odbrane danas je u Višem sudu insistirao da se precizira da li je Milošević samo, u trenutku kontakta s Pavlovićem spuštao pušku na dole ili je došlo do povlačenja i otimanja oružja. Odbrani je bilo važno da dokaže da je Pavlović pucao dok mu je puška otimana odnosno da je njegov kažiprst povukao oroz dok su se otimali za Kalašnjikov.

Balistički veštak, Siniša Anđelković rekao je danas na suđenju da je svoj iskaz dao na osnovu svedočenja ranjenog policajca i drugih okolnosti.

- Ono što sam ja saznao je da je oštećeni (Miloš Milošević) kada je došao do Pavlovića, potiskivao pušku na dole. Tada ne dolazi do prenošenja sile na kažiprst. Sem snimaka sa video nadzora, preko kojih to može da se vidi, ne postoji apsolutni dokaz da li je došlo do opaljenja usled obrtne sile na kažiprst . Iz automatske puške 10 metaka u sekundi - potvrdio je Anđelković.

Na sudu se čulo da su se opaljenja iz kalašnjikova zbila dok je cev bila nagnuta na dole.

Knežević je pitanjima dokazao ono što tvrdi i Ivanova majka Mara.

- Ako uzmemo na primer deset sekundi do prvog opaljenja, za to vreme iz automatske puške može da izađe 10 metaka u sekundi. Uzimamo 10 sekundi kao primer, a prošlo je sigurno pet puta više. To znači da je on mogao pre prvog opaljenja da puca na sve oko sebe, ali nije - rekao je Knežević na sudu.

Ranije je na suđenjima rečeno da puška nije bila u vlasništvu Pavlovića već njegovog poznanika s kojim je te večeri izašao u grad.

Pavloviću je ovo drugo suđenje za isto delo. U prvom je osuđen na 20 godina zatvora, ali je Apelacioni sud uvažio njegovu žalbu zbog nekih manjih propusta te se ponovo našao na optuženičkoj klupi.

(Kurir.rs/M. S.)

Kurir