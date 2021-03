KO JE SLOBA SNAJPER UHAPŠEN NA JAHORINI: Novosađanin preživeo eksploziju auta, a još 2 mu izgorela! DAVIO FUDBALERA POSLE UTAKMICE

U akciji policije Republike Srpske uhapšen je Slobodan Milutinović zvani "Sloba Snajper", član uprave FK Vojvodina.

Snajper je krajem 2020. godine izabran u UO Vojvodine mada je i odranije bio usko povezan sa klubom, pre svega kao vođa dela navijača.

Inače, bio je i desna ruka pokojnog predsednika kluba Bate Butorovića, a nekoliko godina kasnije preuzeo je novosadskog drugogligaša FK Kabel, koji je zbog nameštanja utakmica kažnjen oduzimanjem bodova.

foto: ATVBL

Inače, Milutinović ima podeblji policijski dosije.

- Protiv njega je podneto 15 krivičnih prijava, između ostalog i za pokušaj ubistva 2017. u Beogradu, na stadionu u Humskoj ulici, kada je pretučen D. S. Osim za nasilničko ponašanje, protiv ovog Novosađanina pisane su prijave i zbog ilegalnog oružja, trgovine drogom, nanošenja povreda, ugrožavanja sigurnosti. Ima i sedam osuđujućih presuda, od toga su tri bile uslovne. Poslednja je osuda iz 2018. za nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi. Tu višemesečnu kaznu odslužio je u kući s nanogicom - rekao je ranije izvor Kurira.

Naime, posle odsluženja kazne zbog droge, Milutinović se našao na meti Marka Markuša, koji je sin oficira novosadske policije. Markuš ga je pretukao i izbo nožem, zbog čega je prvobitno bio osuđen na pet godina zatvora. Međutim, oslobođen je optužbe jer je Milutinović "zaboravio" ko ga je tukao. Marko Markuš je ubijen 2017. godine, a ubica i nalogodavac nisu otkriveni.

Inače, pod Milutinovićev "porše kajen" automobil je postavljena eksplozivna naprava postavljena u februaru prošle godine. To je bilo treće uništavanje automobila koji je koristio Milutinović, s obzirom na to da mu je 2013. zapaljen “mercedes”, a 2018. “volvo XC 90.

Detonacija je bila toliko jaka da je na mestu gde je auto dignut u vazduh ostao krater u asfaltu, a popucala su i stakla na okolnim kolima i objektima.

- Očigledno je da je eksploziv bio loše postavljen, pa je praktično, kada je aktiviran daljinskim upravljačem, spao s kola i eksplodirao na zemlji, što je i sprečilo Snajperovu smrt - izjavio je tada izvor Kurira i dodao da je Snajper posle napada dao izjavu policiji, ali da je navodno rekao da ne zna ko bi želeo da mu naudi.

- Ovo je treći Milutinovićev auto koji je namerno uništen. Najpre mu je u novembru 2013. zapaljen džip "mercedes". Pet godina kasnije, krajem oktobra 2018, na parkingu u namerno izazvanom požaru izgoreo je "volvo", koji je on uzeo na lizing - podseća naš izvor.

Podsetimo, Milutinovića je 2017. bivši fudbaler Vojvodine Nikola Trujić optužio da ga je hvatao za vrat posle meča između Ružomberoka i Voše.

- Milutinović me je uhvatio za vrat i počeo da me vuče do klupe. On mi je rekao: Šta ti glumiš?! Dokle mi tebe više da trpimo. Kada je on završio, šakom u glavu me je udario njegov rođeni brat Nenad i dodao: Vidjećemo se mi u Novom Sadu - ispričao je Trujić tada novinarima nakon napada.

(Kurir.rs)

Kurir