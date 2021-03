VOZAČU AUDIJA SMRTI MAKSIMALNO 8 GODINA ROBIJE ZA 2 ODUZETA ŽIVOTA? Ćerka preminulog: Apelujem vlast da reaguje KURIR TELEVIZIJA

Na vest da vozaču audija smrti (19) iz Niša koji je u januaru ove godine nasilničkom vožnjom usmrtio dvoje ljudi, dečaka (12) i Dejana Ilića (48) maksimalno sledi osam godina zatvora, reagovala je i porodica nesrećno stradalih.

Ćerka poginulog Dejana ilića, Gabrijela Ilić, traži pravdu za nesrećno stradalog oca.

"Želim da kažem da smo mi užasnuti samom pomišlju na to da je kazna za jedno dvostruko ubistvo nasilničkom vožnjom samo osam godina propisana. To dete i čovek su zauvek otišli, a on će za samo osam godina da nastavi normalno sa svojim životom", kaže Gabrijela i dodaje:

"Ja apelujem na vlast i na državne organe da preventivno deluju da se ovakvi slučajevi više ne dogode, a smatramo da je jedan od načina da se to ne ponovi pooštrenje tog zakona".

