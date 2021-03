EGZEKUCIJA U EKVADORU! LIKVIDIRAN NAJBLIŽI SARADNIK DARKA ŠARIĆA: Ubijen Milan Milovac, 12 godina NIKO NIJE ZNAO GDE JE!

Milan Milovac (47), koji je u Srbiji osuđen kao pripadnik kriminalne grupe Darka Šarića i blizak Šarićev saradnik pravosnažno na 11 godina zatvora, ubijen je u Ekvadoru, saznaje Kurir. Njegovo telo dopremljeno je u Srbiju i on je u subotu sahranjen na beogradskom groblju Nova Bežanija.

Poternica Interpola

- Porodica svakodnevno dolazi na grob i tu provodi po nekoliko sati - kaže sagovornik Kurira.

On podseća da je Milan Milovac, zvani Cigla, koji je bio hrvatski državljanin, 11 godina bio na poternici Interpola koju je Srbija za njim raspisala 2010. godine, kao i da su postojale operativne informacije bezbednosnih službi da je on u Južnoj Americi.

- Nakon predaje Darka Šarića 2014. Milovac je preuzeo vođstvo nad klanom. Za Milovcem je Srbija raspisala Interpolovu poternicu i o njemu se ništa nije znalo godinama. Ubijen je 12. januara u Ekvadoru, a pretpostavlja se da se i tamo bavio trgovinom drogom i da je bio povezan s kartelima. Informacije službi bezbednosti ukazuju da je učestvovao u prebacivanju velikih količina kokaina u Evropu - kaže izvor Kurira.

Okolnosti pod kojima je nastradao jedan od navodno najbližih Šarićevih ljudi zasad nije poznato.

Lažna dokumenta

- Od kada je 2009. pokrenuta akcija „Balkanski ratnik“, o Milovcu se ništa nije znalo i on je 12 godina bio u bekstvu. Prema navodima optužnice po kojoj im se sudilo pred Specijalnim sudom u Beogradu, bio je zadužen za distribuciju droge po Evropi, a do njegovog imena navodno se došlo tokom zaplene droge u Italiji. Tokom postupka pominjao ga je i svedok-saradnik, koji je za Milovca izjavio da je zaradio 600.000 evra od prodaje droge - podseća sagovornik Kurira. On navodi i da se veruje da su mu pripadnici podzemlja obezbedili da se godinama uspešno skriva. - Najverovatnije je koristio lažna dokumenta tokom boravka u Ekvadoru - objašnjava on i dodaje da se veruje da se u toj zemlji skrivao sa još nekoliko odbeglih pripadnika te kriminalne grupe.

Podsetimo, istom presudom kojom je Milovac pravosnažno osuđen na 11 godina zatvora, zbog organizovanja šverca 5,7 tona kokaina tokom 2008. i 2009. iz Latinske Amerike u Evropu, Darko Šarić kažnjen je sa 15 godina robije. Podsetimo, i Šarić je bio u bekstvu do 2014, kad se dobrovoljno predao, i od tada je u pritvoru.

Sahranjen u elitnom delu groblja Počiva u blizini Mirkovića, Stojanovića... foto: printscreen Milan Milovac sahranjen je u porodičnoj grobnici, u „elitnom“ delu Nove Bežanije. - Sahranjen je u grobnici od crnog mermera, na mestu koji pojedini nazivaju elitnim delom groblja. Interesantno je i to da se u blizini nalaze i grobnice Bojana Mirkovića, navodnog člana škaljarskog klana, koji je u novembru 2020. likvidiran u novobeogradskom naselju Belvil dok se vraćao iz prodavnice - kaže naš sagovornik i dodaje: - Takođe, u ovom delu sahranjen je i Strahinja Stojanović, koji je u septembru dignut u vazduh kad je pod njegov džip postavljen eksploziv. Grobnice ovde koštaju vrtoglavih 20.000 evra, pa naviše. Inače, grobnice u ovom delu izgledaju isto, praktično su tipski urađene. foto: Drustvene Mreže

