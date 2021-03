DETALJI SA SASLUŠANJA AJFONKE I MIMI ORO, OTKRIVENI ŠOK-SNIMCI: U telefonima starleta nađene fotografije sakaćenja nestalih?!

Policija došla do novih dokaza protiv ekipe Veljka Belivuka jer su kod privedenih devojaka pronađene stravične slike mučenja i ubistava žrtava ove kriminalne grupe

Policija i Tužilaštvo za organizovani kriminal uspeli su, pored materijalnih tragova, da dođu i do ključnih dokaza protiv uhapšene ekipe Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, tokom veštačenja telefona pripadnika ovih ekipa, ali i njihovih saradnika.

Starlete Tijana Maksimović i Milica Živanović, poznatije kao Tijana Ajfon i Mimi Oro, privedene su u utorak u SBPOK, gde su provele nekoliko sati na saslušanju zbog navodne povezanosti s klanom Belivuka. Na saslušanju jednoj od ove dve starlete u telefonu navodno su pronađene fotografije sakaćenja ljudi.

foto: Dragan Kadić

Mamile žrtve

- Policija je operativnim putem došla do saznanja da su one bile česti gosti u Humskoj. Kod jedne od ove dve devojke u telefonu su pronađeni ključni dokazi protiv ovog klana. Navodno, na fotografijama se nalaze nestali i brutalno ubijeni - navijači Zdravko Radojević i Goran Veličković Goksi, kao i „pink panter“ Milan Ljepoja. Devojka se tereti i da je deo ekipe koja je prala novac zarađen za Belivuka i Miljkovića - kaže izvor iz istrage.

Starletama, prema priči našeg izvora, imponuje da se druže sa žestokim momcima. - Navodno, one su dobijale pare od Belivuka, pa ih je on navukao da rade svašta za njega. Sumnja se da su prenosile drogu, ali i razne druge pošiljke i prale novac. Pretpostavlja se da su neke od njih namamljivale žrtve da dođu u štek-kuće, gde bi ih Belivukova ekipa mučila. Pretpostavlja se da su one od žrtava izvlačile i bitne informacije, a potom ih prenosile Belivuku - kaže sagovornik.

foto: Damir Dervišagić

Pritvor

Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je od suda da produži pritvor na 30 dana pripadnicima kriminalne grupe Belivuka, koji se terete za najteža krivična dela. Podsetimo, Tijana Ajfon bila je verena s Milovanom Tadićem Miksom, koji je uhapšen zajedno s Belivukom 4. februara. Miksa je jedan od najbližih Veljinih saradnika i bio mu je šef obezbeđenja. I nakon što su Tijana i Miksa raskinuli, starleta je navodno nastavila da sarađuje s Veljinim klanom.

Pali pre mesec dana Veljko Belivuk i Marko Miljković uhapšeni su 4. februara na Rudniku pod sumnjom da su organizovali kriminalnu grupu koja je izvršila niz najtežih krivičnih dela i koja je delovala pod paravanom navijačke grupe Principi. Pored njih, uhapšeno je još dvadesetak pripadnika ove grupe, a među njima našla su se dva policajca, kao i bivši načelnik UKP Ilija Milačić. U sefovima koji su pronađeni u štek vikendicama i stanovima, ali i prostorijama u Humskoj, a za koje se sumnja da pripadaju Belivuku i njegovom klanu, navodno je bila droga, ali i oružje, municija, kriptovani telefoni. Grupa se tereti za otmice i ubistva u iznajmljenim vikendicama. Posle hapšenja Belivuka u SBPOK su ispitivani predsednik FSS Slaviša Kokeza, bivša sekretarka MUP Dijana Hrkalović, poznati ugostitelj Aleksandar Kajmaković, zvani Aca Bosanac.

Nedozvoljeno držanje pištolja Kuzman priznao krivicu foto: Privatna Arhiva Nišlija Marko Andrić, zvani Kuzman, koji je uhapšen 4. februara kao pripadnik Belivukove kriminalne organizacije, priznao je krivicu za nedozvoljeno držanje pištolja. - Andrić je s tužilaštvom u Nišu zaključio sporazum koji je prihvatio sud i potvrdio presudom - dobio je godinu i dva meseca zatvora i novčanu kaznu od 100.000 dinara - kaže izvor i dodaje: - Ukinut mu je pritvor, ali mu je aktiviran pritvor po rešenju Specijalnog suda u Beogradu od 6. februara, kao članu Belivukove ekipe, protiv koje Tužilaštvo za organizovani kriminal vodi istragu za najteža krivična dela. Takođe, on se tereti da je odgovoran za jedno ubistvo. Inače, nedavno su objavljeni snimci telefonskog razgovora u kojima Kuzman čita poruke Velje Nevolje sa skremblovanog telefona.

Ekipa Kurira

Foto:

Kurir