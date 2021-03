VULIN POKAZAO OBEZGLAVLJENA TELA NAVIJAČA: Ko su žrtve Veljinog klana?

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin prikazao je grozne snimke žrtava koje su na najmonstruoznijji i najsuroviji način likvidirali pripadnici kriminalne grupe na čijem čelu su bili Veljko Belivuk i Marko Miljković.

Ministar Vulin nije rekao o kome se tačo radi, osim da je u jednom slučaju navijač Crvene zvezde, a u drugom navijač "Partizana".

Pretpostavlja se da je na jednoj od užasnih fotografija telo Zdravka Radojevića, iz Koteža, inače navijača Crvene zvezde koji je došao u sukob sa klanom Veljka Belivuka. On je jedan od onih čija je sudbina bila nepoznata do hapšenja početkom februara. On je nestao prošle godine a prema dosadašnjim rezultatima istrage on je namamljen u jedan od objekata koje su Belivuk i Miljković koristili kao mučionicu i mesto za likvidacije.

Na telima se vide tela na kojima su vidljivi tragovi mučenja.

Pretpostavlja se da je druga žrtva čije obezglavljeno telo su snimali osumnjičeni, pripadaju navijaču Partizana Goranu Veličkoviću, članom suparničke navijačke frakcije. On je otet u centru Beograda u Deligradskoj ulici, a i on je pe likvidacije bio mučen a potom na najsuroviji način ubijen.

Predsednik Srbije je izjavio da su članovi kriminalne grupe snimali i video materijal da bi te klipove slali suparničkim klanovima, ali i da bi se hvalili svojim zlodelima.

