BOŽA SPASIĆ OTKRIO ŠTA SE DESILO SA BELIVUKOVIM KLANOM: Bar 15-20 Veljinih vojnika se razbežalo kad je policija krenula u akciju

Bivši obaveštajac Božidar Spasić otkrio je šta se desilo sa odbeglim članovima klada Veljka Belivuka.

Belivuk, kao i njegova "desna ruka" Marko Miljković, su iza rešetaka, kao i još neki "vojnici" Velje Nevolje, ali mnogi su i dalje u bekstvu.

"Mi imamo sigurno 15-20 pripadnika Belivukovog klana koji su se razbežali kada je policija krenula u akciju", rekao je Spasić i dodao:

"Kada je uhapšen Belivuk, pojavio se novi Belivuk. Da se ne lažemo, to je deo kavačkog klana. Kao kod italijanske mafije, čim šef ode da popije piće, na njegovo mesto uskače novi. Ne znam da li je istina, možemo da spekulišemo, navodno je Belivuk uvek nosio bombu sa sobom govoreći: 'Živog me neće uhvatiti', jer je znao da će njega neko iskasapiti, kao što je on druge kasapio".

(Kurir.rs/Pink)

