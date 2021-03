MINISTAR UNUTRAŠNJIH POSLOVA O APLIKACIJI:Korišćenje Skaja da se krivično goni!

Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova, rekao je da se zalaže da se korišćenje aplikacije Skaj, ali i svakog kodiranog telefona, tretira kao krivično delo.

- Nesporno je da to koriste kriminalci. Zalažem se da to bude krivično delo. Posedovanje Skaja je u nekim državama već krivično delo i tako bi trebalo da bude i kod nas. Možda to neće zaustaviti kriminalce da ga koriste, ali ako ništa drugo, to će dati policiji još jedan razlog da ih privedu i sklone s ulice - rekao je Vulin.

Podsetimo, aplikaciju Skaj su za međusobnu komunikaciju koristili pripadnici Belivukovog klana, a upravo preko ove aplikacije su slali snimke i slike sakaćenja i ubistava svojih protivnika. Kako je ministar ranije rekao, policija je od Belivukovog klana zaplenila čak 44 kodirana telefona sa Skajem, a zahvaljujući specijalnoj opremi uspeli su da ih dekodiraju. - U pitanju je visoka tehnologija koju nema mnogo zemalja u svetu - rekao je on. Podsetimo, aplikacija Skaj u našoj zemlji nije ilegalna, ali se ne može instalirati na svaki telefon, a njeno korišćenje se plaća.

