ADVOKAT DUŠKO TOMIĆ: Darko Elez je sa lisicama na rukama psovao decu Aleksandru Vučiću i pretio mu smrću

Duško Tomić, advokat Darka Eleza koji je isporučen vlastima Bosne i Hercegovine, koji ga sumnjiče za niz najtežih krivičnih dela, među kojima su teška ubistva, iznuda, pljačke i trgovine narkoticima, gostovao je u jutarnjem programu televizije Hepi, gde je izneo neke zapanjujuće podatke.

Darko Elez se čak naljutio na svog advokata, jer je, kako Tomić kaže, umislio da ga je upravo advokat predao vlastima Bosne i Hercegovine.

"Krajnje je vreme da se objasni ova igra oko izručenja i oko suđenja Darku Elezu. Moram napomenuti da sam ja bivši, jer je rekao da će ga braniti drugi advokat. Spor je nastao kada je izneta tvrdnja da je Darko Elez hteo da ubije tadašnjeg direktora policije republike Srpske Dragana Andana, a da je to znao advokat Duško Tomić. Ja sam pokušao da sprečim ubistvo i spojio sam ih. Izmirili su se, na neki način. Andan je tu izjavu trebalo da da kada je Darko bio na slobodu, a ne kada je ovaj bio već u zatvoru. Mene je kao advokata doveo u nezgodnu situaciju", objasnio je advokat Duško Tomić.

Bivši branilac Darka Eleza, nastavio je da priča o tome kako se razišao sa svojim branjenikom.

Razlog zašto smo se rastali Darko i ja nije samo to. Bilo bi jako značajno reći kako smo se sastali. Ja sam punih osam godina bio advokat Darka Eleza, Kad sam video da je Elez uhapšen i da se sprema njegovo izručenje BiH, ja sa otišao kod njega u pritvor, izjavio je advokat i dodao da je mišljenja da je odluka o izručenju protivustavna. - Ugovor između Srbije i BiH o izručenju je zaključen 2014. godine, u njemu stoji da ne može retroaktivno da se odlučuje o sudbini Darka Eleza, o tim delima, može samo unapred. Vlasti BiH su onda promenili zahtev i osumnjičili ga za dva ubistva posle 2014. kada je sporazum dve države potpisan", izjavio je advokat Tomić, u emisiji Milomira Marića na TV Hepi.

"Rekao sam Darku da je odluka o izručenju administrativna, politička i da nema šanse da ne bude izručen. Predložio sam mu da podnese zahtev da odmah bude izručen u Sarajevo, da ima bolju pregovaračku poziciju. On mi je odgovorio da su mu advokati savetovali da to ne uradi. Ja sam 2. marta došao kod njega u pritvor da mu kažem da će biti izručen sutra i da dobro razmisli kako će dalje i šta će. Bio sam zapanjen, Darko Elez je meni potpisao punomoć da učestvujem u ekstradiciji. Kada je ušao, pod lisicama, na razgovor sa mnom u prisustvu pet policajaca, ovo nije pljuvanje po njemu, izbezumljen sa užasnim psovkama i pretnjama predsedniku Vučiću. Bio sam zbunjen. Ja sam državljanin Srbije, ovde sam završio škoole, dolazi čovek koji je lišen slobode, koji sutra ide, a on preti smrću predsedniku države, u zatvoru! Mislio sam da se dogovorio sa policijom, da proveri mene. Da pred policajcima predamnom preti smrću Vučiću i Dodiku i sada ne znam šta da učinim", tvdi advokat Duško Tomić.

Advokat tvrdi da je pokušao da smiri eleza.

"Govorio sam mu stani, stani! Sada činiš teško krivično deleo, a mene kao advokata izlažeš velikoj opasnosti!", kaže Tomić.

On je objasnio da je on bio advokat Elezu za slučaj "Lutka" i za izručenje, ali ne i za pretnje presedniku Srbije. Policajci su napravili službenu belešku i ja sam dobio poziv da dam iskaz, jer ja nisam advokat Darku Elezu za to delo i takvo ponašanje. Ti nemaš pravo psovaii decu i pretiti smrću", zaključio je Tomić.

