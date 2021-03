DETALJI TRAGEDIJE NA ZRENJANINCU Kolega poginulog radnika: Vile su mu slomile kičmu, nismo mogli da ga iščupamo, još se tresem

Radnik D. A. (40), nastradao je danas oko 10 sati na stovarištu uglja kada je pokušao da popravi viljuškar.

Kako kaže njegov kolega, šef stovarišta, Mladen Tomić, ne zna se tačno kako je došlo do ove velike tragedije, osim da su, iz nepoznatog razloga, vile pale na njega.

- Radio je nešto na viljuškaru, dok je drugi kolega otišao po ključ, njega su poklopile vile i bukvalno mu slomile kičmu. Bio sam u blizini kada se to desilo, u tom trenutku sam se nalazio u kupatilu, a on je bio iza, na stovarištu. U jednom trenutku me je pozvao kolega da brzo dođem tamo. Scena je bila grozna, pokušali smo da ga iščupamo, da dignemo vile, ali to ručno nije bilo moguće - prepričava Tomić ovaj uznemirujući događaj.

Dodaje da je tada, kada je stigao, već bilo kasno.

- Kičma mu se slomila na licu mesta... Da sam bar bio tu u tom trenutku... Međutim, kada sam video, već je bilo kasno. Trenutno ne radimo, zatvorili smo kapiju, ovde ima policije i hitne pomoći. Nažalost, nismo mogli ništa da uradimo za našeg kolegu. Tresem se, pijem lekove, ne znam kako ću noćas da zaspim - vidno potrešeno i uznemireno navodi Mladen Tomić.

(Kurir.rs/ Telegraf)

Kurir