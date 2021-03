POČINJE SUĐENJE ZA NAPAD VILAMA U SMEDEREVSKOJ PALANCI: Optuženom prekvalifikovano delo, sude mu za napad, a mogao je da ubije!

Posle više od godinu dana, u Smederevskoj Palanci počinje suđenje D. M., koji je u avgustu 2019. godine napao vilama na Radomira N., na imanju u selu Kusadak. Pukom srećom Radomir N. izbegao je teške telesne povrede, ali kako nezvanično saznajemo napadaču se neće suditi za pokušaj ubistva, već za napad.

Podsetimo, rođak Radomir N. je za Kurir ispričao da su se napadi na njega nastavili i posle dana, koji je umalo bio koban za njega. Dodaje da godinu i po dana trpi napade, vređanje i provokacije od strane D. M.

- Napadač se, posle napada, nekim čudom, veoma brzo našao na slobodi, iako je nekoliko puta pokušao ga ubode vilom. Napadi i provokacije su se nastavili gotovo svakodnevno. Apelujem na nadležne da nešto učine, jer taj čovek neće prezati da napadne ponovo. Živomo u stalnom strahu - rekao za Kurir rođak Radomira N.

On je razočaran zato što će se napadaču suditi za daleko blaže delo.

- Tom čoveku izgleda niko ništa ne može. Ne bih da utičem da sudski postupak, ali imam pravo da sumnjam da neko pomaže napadaču da se izvuče. Ako se to i dogodi, da li je to znak da on može ponovo da napada i vređa svaki dan - pita se rođak Radomira N.

Podsetimo, u avgustu prošle godine D. M. napao je komšiju Radomira, zamahnuo vilom i pokušao da ga ubode u glavu i nanese teške telesne povrede, a zatim ga ubo u ruku. Pukom srećom Radomir je izvukao živu glavu.Podsetimo, posle napada u avgustu 2019. godine, na lice mesta je došla policija koja je privela D. M. ali su ga ubrzo pustili iz pritvora, a prema nezvaničnim informacijama u stanici su rekli da nema dežurnog tužioca.

