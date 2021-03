POSLE STRAVIČNE SMRTI DEČAKA (4) U SENTI KOGA SU NA SMRT IZUJEDALI PSI: Rotvajleri mogu biti smrtonosno oružje

Užasna smrt četvorogodišnjeg dečaka D. B. koga su u dvorištu porodične kuće u Senti na smrt su u utorak uvče izujedala dva rotvajlera šokirala je celu Srbiju. Dečak je stradao dan pošto je napunio 4 godeine, a nisu jasne sve okolnosti ove tregedije. Po rečima njegove majke Martine B. sve je počelo kada je stigla pica koju je naručila da časti mališana za rođendan.

"Majka je rekla dečakku da zatvori kapiju, a dva rotvajlera koji nisu bili u boksu su se uznemirila. Oni su, za sada iz nepoznatog razloga, napali dečaka i počeli da ga ujedaju. Majka je pokuala da ga zaštiti, ali su oni napali i nju", naovdi izvor iz istrage.

Majka je pozvala Hitnu pomoć, dečak je prebačen u bolnicu, ali je ubrzo preminuo. Uzrok smrti su teške povrede nastale ujedima pasa. Psi ubice, mužijak i ženka su uspavani, kao i treća životinja, doberman, koji nije učestvovao u napadu. Uzorci su postalti u Pasterov zavod u Novom Sadu, kako bi se ispitalo da li su psi možda bili zaraženi besnilom.

Ovo nije prvi put da rotvajleri napadaju ljude, ponekad i sa fatalnim ishodom. U penčevu su u maju prošle godine napali dete koje je šetala baka.

Psa je šetala jedna žena, kada se životinja otrgla sa povoca i nasrnula bez jasnog razloga na baku i dete. Samo prisebnošću žene nije bilo težih posledica,

Velinka Bunčić (67) stradala je 2015. godine u mestu Ostojićevo kod Čoke. I nju je napao njen pas, mešanac rotvajlera i američkog staforda. Njen sin, Milorad Bunčić, izjavio je da nisu ranije imali problema sa tim psom i da je bio "miran kao jagnje". Žena je proađena kako leži u dvoritšu, sa brojnim ranama po celom telu i otkinutih ruku.

foto: Profimedia

U Radincu kraj Smedereva se 2008. godine dogodio nezabeleženi zločin. Jovica Nedeljković se u svojoj kući posvađao sa prijateljem i komšijom Draganom Arsićem (48) a povod je navodni dug. Tada je iznervirani Nedeljković, naredio svojoj nevenčanoj supruzi da mu dovede psa. Rotvajlera je nahuškao na nesrećnog Arsića, koga je pas skoro rastrgao. Kasnije je na suđenju supruga svedočila da je Nedeljković 15 minuta izdavao psu naredbe za napad. Obdukcijo je utvrđeno daje na telu Arsića bilo 68 ujeda. Njegovo unakaženo telo Nedeljković je bacio u bunar, gde je leš kasnije pronađen. Nedeljković je ubio i psa. Na kraju je osuđen na 20 godina zatvora.

Po rečima veterinara Marka Ćurčića, ova vrsta pasa nije za svakoga.

"O konkretnom slučaju u Senti ne mogu da pričam, jer nisam upoznat sa svim detaljima. Ipak, iz mog iskustva, to je vrsta psa koja nije za svakoga. Jedna je stvar ako vas ujede kuče koje ima pet kilograma, nešto potpuno drugo ako je to životinja od 45-50 kilograma. Ma koliko bio dresiran, taj pas mora da bude na povocu i sa brnjicom ukoliko ga ljudi šetaju. Na ogradi dvorišta mora da postoji obaveštenje. Odgovornost za napade snose vlasnici, ali i zakonodavac, jer zakoni postoje, ali se ne primenjuju. Veliki i opasni psi kao što su rotvajleri, pit bul terijeri, bordoske doge i slične rase su opasne kao oružje. One mogu da reaguju na drugog muđijaka, da osete miris drugog psa na čoveku i da napadnu, naizgled, bez vidljivog razloga", kaže Marko Ćurčić.

Kurir je pokušao da sutpi u kontakt sa nekoliko odgajivačnica rotvajlera, ali njihovi vlasnici nisu bili rapoloženi za razgovor.

Kurir. rs /M.Ž.L.

Kurir