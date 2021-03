KAKAV JE TO ČOVEK, UMALO MI UBI SINA NA PRAVDI BOGA: Napadač ranije rasporio čoveka, a sada zabio nož u grlo Srđanu!

R. Č. (59) iz Aleksinačkih Rudnika, koji je sinoć u ovom naselju izbo nožem Srđana S. (40), pre deset godina je pokušao da ubije tada tridestosmogodišnjeg komšiju B. P. On je nakon svađe i tuče u kafani, žrtvu ubo nožem u stomak i skoro je rasporio zbog čega je osuđen na višegodišnju robiju.

Međutim, nakon izlaska iz zatvora, nastavio je da plaši meštane ovog aleksinačkog naselja koji su, kako tvrde zbog straha od njega, izbegavali da izađu na ulicu i brinuli se za decu. Kako kažu, kad je bio trezan, nije ispoljavao agresivno ponašanje, ali je često pio i tada je za komšije bio strah i trepet. Baš ovakvom njegovom stanju pripisuju i sinoćnji brutalni ispad koji je umalo glave koštao Stojkovića kojeg R. Č. čak ni ne poznaje.

Kako svedoči Dragan Takov, sinoć oko 17.30 sati je sa komšijama Dejanom Arsenijevićem i Srđanom stajao ispred svoje kuće u ulici Baneta Savića kada ih se R. Č. bez ikakvog razloga sa njima posvađao, a zatim četrdesetogodišnjaka napao nožem.

- Srđan je došao da od Dejana pozajmi motornu testeru, a ja sam se slučajno zatekao tu. Primetili smo ga kako se približava i viče: "Ko je dobacivao mojoj devojci?". Isprva ga nismo ozbiljno shvatili jer znamo da živi sam otkako su ga supruga i sin napustili, a o nekoj devojci nema ni govora, pa on ima blizu šezdeset godina. Kad je došao do nas, obratio se Srđanu, koga uopšte nije poznavao jer se on ovde nedavno doselio.

Pitao ga je "Ko si bre pa ti, dete, ajde beži odavde!". Srđan mu je kazao da ovde živi, da je u našem naselju kupio kuću, što sam i ja potvrdio. On je nastavio da nasrće na Srđana, da bi u jednom trenutku otrčao do svoje kuće. Mislili smo da će se na tome završiti ali se ispostavilo da smo se opasno prevarili - priča Takov.

Porodica povređenog Srđana strahuje za njegov život.

- Meni je najteže, ja sam mu majka, došli smo ovde iz Aleksinca da bi bolje i mirnije živeli pre tri meseca. Umalo mi ubi sina na pravdi Boga čovek koga ne poznajemo. Ne znam gde se nalazim od sinoć, Srđan je na intenzivnoj nezi, molim Boga za njegov život. Pa, kakav je to čovek što bez ikakvog razloga poteže nož na komšije. Čula sam da mu to nije prvi put, da je već nekoga umalo ubio. Pa zašto je bio na slobodi, kad je takav, kad mu ljudski život ništa ne znači - kroz suze je govorila Mirjana Stojković.

Anastasija Stanković, Srđanova sestra potvrđuje da sa R. Č. nisu imali nikakvih razmirica zbog kojih bi nasrnuo na njih.

- Ma mi smo za Novu godinu ovde došli, još ne poznajemo sve ljude. Čujemo da je alkoholičar, ali to ga ne opravdava - kazala je ova Aleksinčanka.

Njen suprug Nenad Milošević koji se upravo vratio iz posete Srđanu, rekao je da ga je zatekao u svesnom stanju.

- On još ne shvata šta mu se desilo i koliko je teško povređen. Tražio je da ustane, pričao je sa nama ali lekari kažu da je zadobio ozbiljne povrede - nadovezao se Milošević.

Niška policija je saopštila da je R. Č. uhapšen zbog pokušaja ubistva te da mu je po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti priveden na saslušanje tužiocu.

