NASTAVAK POLICIJSKE AKCIJE GNEV: Uhapšena trojica Leskovčana zbog IZNUDE!

Intenzivnim operativnim radom, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, u okviru akcije "Gnev", uhapsili su S. A. (29), B. S. (40) i M. S. (38) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili tri krivična dela iznuda u pokušaju, saopštio je MUP.

Nabodi se da se S. A. sumnjiči da je tokom marta, više puta, pozivima i porukama pretio 26-godišnjem mladiću kako bi sa još jednim muškarcem, za kojom policija intenzivno traga, naplatili navodni dug od oko 250.000 dinara.

Taj muškarac je, kako se sumnja, 11. marta u lokalu koji je oštećeni opremao za kladionicu, polomio pet automata za klađenje i četiri televizora, precizira MUP.

Prema operativnim podacima policije, B. S. se sumnjiči da je u februaru i martu, više puta, pretio istom mladiću dolazeći do njegove kuće, kao i pozivima i porukama, tražeći da mu vrati navodni dug od 1.400.000 dinara.

On je takođe, kako se sumnja, od 18. februara do 12. marta, sa M. S. više puta pretio i slao poruke i suvlasniku lokala, 28-godišnjem muškarcu, tražeći da im vrati 1.200.000 dinara koje je on navodno dugovao jednom od njih na osnovu on-line klađenja, dodaje MUP.

Osumnjičenima je, po nalogu osnovnog javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati i oni su, uz krivične prijave, privedeni nadležnom tužilaštvu u Leskovcu.

(Kurir.rs/Tanjug)

