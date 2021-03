KAKO JE MOGLA DA DIGNE RUKU NA MAJKU Starija ćerka ubijene Danice iz Bečeja u očaju i šoku SANJALA SAM KAKO ME DOZIVA DA JE SPASEM

Telo Danice Milošević (58), koja je živela u Bečeju, čiji je nestanak 1. marta prijavila njena ćerka Monika, pronađeno je danas u šahtu u ovom gradu, a za ubistvo je osumnjičena njena druga ćerka D. M. (23) sa kojom je živela.

Daničina starija ćerka Monika, koja sa svojom porodicom živi u Leskovcu, plačući za Telegraf.rs kaže da je i dalje u šoku.

- Ovo je strašno, kako je samo mogla da digne ruku na majku? Verujte mi, u šoku sam... ovo... ovo je strašno - sa suzama kaže Monika.

Ilustracija foto: Dado Đilas, Facebook Printscreen

Kako priča, sa majkom se poslednji put čula 20. decembra, da bi kasnije od svog oca, Daničinog bivšeg supruga koji živi u Srbobranu, saznala kako su komšije pričale da su Danica i njena mlađa ćerka, osumnjičena za ubistvo, pre oko dva meseca imale žustru raspravu.

- Neko od komšija je rekao mom ocu da posle toga niko nije video moju majku. Zbog toga sam slučaj prijavila policiji 1. marta. Zabrinula sam se da joj se nešto nije desilo, jer sam 26. februara uveče saznala da je nema, da je niko dugo nije video - prepričava naša sagovornica.

Sestra tvrdila da se majka udala

Monika dodaje da je pokušavala da pozove majku, ali da nije bila dostupna.

- Zvala sam je na broj koji koristi godinama, ali je bila nedostupna. Pošto je moja polusestra živela sa njom, pitala sam je gde je mama i zašto se ne javlja. Rekla mi je da se udala. Najlakše joj je bilo da kaže da se udala. Meni je to bilo nelogično, nije se udala ni kad je mlađa bila, a kamoli sad, i kad je bolesna. Sumnjivo mi je to bilo i jer niko nije ni čuo da mama ima nekog, a sestra bi svaki put vrdala. Kad god je pitam gde je, ona daje drugačije izjave, menjala je stalno ime grada. Da je sve u redu, mene bi mama kontaktirala - uplakano će Monika.

Posle toga je, kako priča, saznala da je njena polusestra prodala kuću u kojoj je živela sa majkom.

- Kuća se vodila na sestrino ime. Sestra mi je rekla da je mama pokupila novac i da je otišla iz kuće. Sve vreme se pravila mrtva hladna... To mi je još veću sumnju izazvalo. Ovo je strašno... Ovako nešto ne bih nikom, nikom poželela. Ne mogu da verujem da je mogla to da uradi... Svađale su se, ali ovo... Najgore je što smo se sestra i ja čule u prethodna dva meseca, a ona se ponašala kao da se ništa nije desilo - kaže naša sagovornica.

foto: Kurir Televizija

Sanjala majku kako je doziva

Daničina starija ćerka dodaje i da je sve ovo vreme sanjala majku.

- Dozivala me je u snu, kao da me moli da je izbavim iz te kuće. To su bili jezivi snovi. Osećala sam da nešto nije u redu. Ne znam, ne znam zašto bi mogla to da uradi, ne znam koji je njen motiv. Kuća je svakako bila na sestrino... - navodi Monika.

Kako objašnjava, telo majke pronađeno je u šahtu na nekih 20, 30 metara od kuće u kojoj su Danica i njena druga ćerka živele, u dvorištu pored njihove kuće.

- Ovako nečem monstruoznom se zaista nisam nadala, iako mi je svašta padalo na pamet - zaključuje Monika.

(Kurir.rs/Telegraf.rs, D.Simić)

Kurir